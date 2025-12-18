Next Gen ATP Finals 2025: prima vittoria per Prizmic, Engel ko in quattro set

Dino Prizmic sconfigge Justin Engel 4-1 2-4 4-3(3) 4-1 ottenendo così la prima vittoria nella fase a gironi delle Next Gen ATP Finals 2025. Il croato conquista il primo set e subisce la rimonta del tedesco nel secondo. Il tie-break del terzo parziale rappresenta il vero spartiacque della sfida tra due giocatori che prima di oggi non si erano mai affrontati a livello di circuito ATP.

“Oggi era una partita da vincere per cercare di restare nel torneo. Sono molto contento della mia prova– afferma a caldo il numero 128 della classifica mondiale -. Rispetto al match di ieri sono riuscito ad adattarmi meglio al campo che è davvero molto veloce per me e sono anche riuscito a muovermi meglio. Contro Blockx dovrò giocare ancora più aggressivo ed essere ancor più concentrato“.

LA PARTITA

Nel primo set è Prizmic a partire meglio con il break conquistato nel secondo game. Nel quarto gioco Engel impedisce al croato di chiudere anzitempo il parziale e nel successivo ha due opportunità di controbreak ma due ottime prime del classe 2005 fissano il risultato sul 4-1.

A inizio secondo parziale ancora due palle break annullate dal tedesco che riesce dunque a far corsa di testa. Corsa di testa che si concretizza nel sesto gioco. Il tedesco chiude 4-2.

Il terzo set viaggia sui binari dell’equilibrio fino al tie-break dove a imporsi è Prizmic per 7 punti a 3.

Nel secondo game della quarta frazione il nativo di Spalato rimonta da 0-40 e conquista il break che indirizza definitivamente set e partita.

GRUPPO ROSSO – LA CLASSIFICA

*tra parentesi il numero di partite giocate seguito dal quoziente set

1) Dino Prizmic 1 punto (2 4:4)

2) Alexander Blockx 1 punto (1 3:1)

3) Nishesh Basavareddy 1 punto (1 3:1)

4) Justin Engel 0 punti (2 2:6)