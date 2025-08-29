US Open 2025, Shapovalov: “Sinner non ha punti deboli, ma non vedo l’ora”

Uscito vittorioso in 4 set dal secondo turno degli US Open 2025 contro il francese Valentin Royer (7-66 3-6 7-6 6-3 il punteggio finale), Denis Shapovalov mette nel mirino l’incontro di terzo round contro Jannik Sinner. Il canadese, numero 29 del ranking, guarda con fiducia all’unico precedente contro il tennista italiano che lo ha visto vittorioso al quinto set nel primo turno degli Australian Open 2021 e ne parla nella consueta conferenza stampa post match.

LE DICHIARAZIONI DI SHAPOVALOV IN VISTA DEL MATCH CONTRO JANNIK SINNER:

“Ricordo molto bene l’incontro vinto contro Jannik Sinner, fu veramente un match difficile e lo fu per entrambi considerando che era anche un primo turno. Ovviamente molto è cambiato da quella partita, Jannik è migliorato enormemente e credo di esserlo anch’io. Non vedo l’ora di scendere in campo, questi sono i match per cui io vivo”.

“Sinner – prosegue il tennista canadese – Ha moltissimi punti di forza e non ha punti deboli. Dovrò fare il mio gioco, credere nei miei colpi, essere aggressivo e non fargli comandare gli scambi. So quanto ho dovuto lavorare per essere dove sono ora, avere la possibilità di giocare contro Jannik è grandioso per me”.