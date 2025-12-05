Australian Open Opening Week: spettacolo, esibizioni e tanta Italia in campo

L’“Australian Open Opening Week” si prepara a regalare spettacolo con una serie di eventi innovativi, tra esibizioni, tornei speciali e match che promettono grande intensità. Saranno giorni tinti d’azzurro grazie alla presenza dei due protagonisti del tennis italiano: Jannik Sinner e Lorenzo Musetti.

Il primo appuntamento di rilievo riguarda l’altoatesino, atteso venerdì 16 gennaio contro Felix Auger-Aliassime. Una sfida dal sapore particolare: si tratta infatti del rematch della finale del Masters 1000 di Parigi e della loro recente sfida nel Round Robin delle ATP Finals. Un duello che, anche in versione esibizione, attira l’attenzione degli appassionati.

Atmosfera diversa, ma altrettanto stimolante, per Lorenzo Musetti, impegnato martedì 13 gennaio contro Alexander Zverev. Una partita che sembra già proiettarsi verso il 2026: da un lato il carrarino è chiamato a confermare la straordinaria stagione appena conclusa, dall’altro il tedesco ha l’obbligo di rialzarsi dopo quello che è stato probabilmente l’anno più difficile della sua carriera.

Spazio anche a Carlos Alcaraz, che giovedì 15 gennaio affronterà il beniamino di casa Alex de Minaur in un match d’esibizione molto atteso dal pubblico australiano. Lo spagnolo sarà protagonista anche il giorno precedente nell’“Australian Open 1 Point Slam Driven”, un torneo decisamente particolare: in campo scenderanno anche Nick Kyrgios e alcuni tennisti non professionisti, e ogni partita durerà… un solo punto. Una formula lampo che promette spettacolo, sorprese e tanta curiosità.

L’Opening Week dell’Australian Open conferma così la volontà di innovare e coinvolgere il pubblico con eventi dal grande fascino, scaldando l’atmosfera in vista dell’inizio del primo Slam stagionale.

Il programma completo

Martedì 13 gennaio

Alexander Zverev vs Lorenzo Musetti

Mercoledì 14 gennaio

Australian Open 1 Point Slam Driven con Carlos Alcaraz e Nick Kyrgios

Giovedì 15 gennaio

Carlos Alcaraz vs Alex de Minaur

Venerdì 16 gennaio

Jannik Sinner vs Felix Auger-Aliassime