Andrea Gaudenzi: “Sede ATP Finals 2027-30? Parleremo a inizio 2026”

“Sede Finals 2027-30? Non abbiamo ancora deciso. A inizio dell’anno prossimo parleremo. Siamo molto felici qui, questo è ovvio. Ma non abbiamo ancora preso una decisione finale per ciò che ci sarà dal 27 al 30. Mentre Torino 26 è già stato annunciato. Con la FITP abbiamo un contratto e se si rispetterà il contratto andremo avanti. Se non si potrà rispettare il contratto nasceranno dei problemi. Attualmente noi siamo contenti, se dovessero cambiare le cose vedremo come muoverci”. Così Andrea Gaudenzi, presidente dell’Atp, riguardo la decisione finale sulla sede delle ATP Finals dal 2027 in poi. Si giocherà in Italia, ma resta il dubbio su un eventuale spostamento da Torino, che ospiterà l’edizione 2026 del torneo dei Maestri, a Milano.

FITP, PRIORITÀ ALLE INFRASTRUTTURE

“Sicuramente i temi centrali sono le infrastrutture e gli spazi adibiti ai giocatori. L’obiettivo è migliorare l’esperienza per i giocatori e per gli appassionati”, sottolinea Gaudenzi, che ribadisce la centralità dell’investimento sulle infrastrutture in Italia: “So che stanno lavorando con il governo. Il tennis richiede un investimento in infrastrutture enorme perché vanno costruiti impianti enormi che però si utilizzano solo due o tre settimane l’anno. La priorità del governo dovrebbe essere supportare la Federazione con delle infrastrutture. Se hai tre stadi con il tetto sei un altro evento. Quest’anno Cincinnati ha investito tantissimo, come anche l’Arabia Saudita che ha stanziato 2,5 miliardi”, spiega il numero uno dell’Atp.