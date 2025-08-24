Us Open 2025, ritiro Parrizas dopo 4 games: il motivo e cosa succede con le scommesse

È durato appena 4 games lo US Open di Nuria Parrizas Diaz, costretta al ritiro nel match di primo turno contro la russa Polina Kudermetova. Il motivo alla base della decisione di alzare bandiera bianca? Una sfortunata caduta in occasione del quarto punto del quinto gioco.

Durante lo scambio, Parrizas Diaz ha messo male il piede ed è finita per terra in preda al dolore. Fin da subito la situazione è apparsa piuttosto seria con la giocatrice iberica che non è riuscita ad alzarsi ed è scoppiata in lacrime. Immediato il medical time out, con il fisioterapista che si è occupato della caviglia destra di Parrizas Diaz, applicando una benda. Dopo un po’ il gioco è ripreso e la tennista spagnola ha provato a stringere i denti, tuttavia non c’è stato nulla da fare. Dopo altri due punti giocati – in cui Kudermetova ha annullato due palle break, dal 15-40 al 40-40 – Parrizas Diaz non ha potuto far altro che ritirarsi.

