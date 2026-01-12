Australian Open 2026: sorridono Townsend e Stephens, out Sherif

Si è concluso il primo turno di qualificazioni per il tabellone del main draw dell’Australian Open. Tante le giocatrici in campo, in una giornata ricca di conferme, sorprese e colpi di scena.
Prima su tutte, la sconfitta in due set di Mayar Sherif, che, dopo aver raggiunto gli ottavi di finale al WTA 125 di Canberra, è stata battuta dalla spagnola Guiomar Maristany con un netto 4-6 3-6. Appuntamento con il tabellone principale di uno Slam rimandato anche per Sinja Kraus, che, dopo un combattuto primo parziale perso 5-7 con la macedone Lina Gjorcheska, è stata annientata nel secondo, con ben zero game conquistati.
Successo in rimonta, invece, per Taylor Townsend, brava a rientrare in partita contro la giapponese Nao Hibino e a imporsi per il 6-7(3) 6-0 7-5 finale. L’ex numero 46 del mondo ora attende la vincente tra Alice Rame e Jazmin Ortenzi per un posto al turno finale di accesso al main draw.
Sorride anche l’altra statunitense Sloane Stephens, che accede al secondo turno superando in due rapidi set Barbara Palicova. Vittoria poi anche per Aliakandra Sasnovich, che ha concesso solo quattro game alla francese Ksenia Efremova; mentre, con non poca fatica, hanno superato il primo turno Victoria Kasintseva e Rebeka Masarova, entrambe uscite indenni dai rispettivi match solo al terzo set.