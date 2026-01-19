Australian Open 2026: impresa del qualificato Arthur Gea, Lehecka out in tre set

Altra giornata piena di sorprese a Melbourne: Jiri Lehecka perde in tre set contro il numero 198 del mondo Arthur Gea con il punteggio di 7-5 7-6(1) 7-5 in due ore e quarantadue minuti. Dopo aver cominciato nel migliore dei modi la stagione vincendo il Challenger di Noumea in Nuova Caledonia e aver battuto nelle qualificazioni dell’Australian Open 2026 Kolar, Burruchaga e Vallejo senza perdere nemmeno un set, il francese, alla sua prima partita nella fase finale di uno Slam, compie un’impresa e batte il numero 19 del mondo. Si tratta della sua nona vittoria consecutiva, la prima in carriera contro un giocatore della top 20 del ranking ATP. Nel prossimo turno, Gea affronterà la wild card Stan Wawrinka, reduce dalla vittoria in rimonta ai danni del serbo Laslo Djere con il punteggio di 5-7 6-3 6-4 7-6(4) in una battaglia durata tre ore e venti minuti.

LA PARTITA

Nel primo set i due giocatori servono alla grande e concedono poche chance di break all’avversario. Il primo break del match arriva al dodicesimo game e lo conquista Gea, chiudendo il primo parziale 7-5. Nel secondo il ceco parte forte e, con un break in apertura si porta subito in vantaggio. Nel quarto game arriva la risposta del francese che riporta tutto in parità sul 2-2. Sul punteggio di 5-5 arriva il break per il n.19 al mondo che, però, non riesce a capitalizzare e subisce il controbreak del classe 2005. Ѐ proprio quest’ultimo a portarsi a casa il tie break, dominando e vincendo per 7-1. Nel terzo set, il n.198 del ranking, grazie ai break ottenuti nel terzo e nell’undicesimo game, vince il match più importante della sua carriera, compiendo un’impresa.