Masters/Wta 1000 Indian Wells 2026: programma, orari e ordine di gioco venerdì 6 marzo con Sinner e Musetti

Il programma gli orari e l’ordine di gioco di venerdì 6 marzo del Masters 1000 di Indian Wells 2026. Esordio per Jannik Sinner, che aprirà la sessione serale alle 03.00 (ora italiana) contro Dalibor Svrcina. Lorenzo Musetti contro Marton Fucsovics nel secondo match dalle 20.00 sul campo 3. Alle 20.00 Matteo Berrettini e Flavio Cobolli sfideranno Alexander Zverev e Miomir Kecmanovic. In campo anche Jasmine Paolini, vs Anastasia Potapova nel terzo match dalle 20.00 sul campo 4.
STADIUM 1
ore 20.00 – Berrettini vs (4) Zverev
non prima delle 22.00 – (1) Sabalenka vs (Q) Sakatsume
a seguire – (4) Gauff vs Rakhimova
non prima delle 03.00 – (Q) Svrcina vs (2) Sinner
non prima delle 05.00 – Blinkova vs (8) Anisimova
STADIUM 2
ore 20.00 – (10) Mboko vs Birrell
a seguire – (8) Shelton vs Opelka
a seguire – Brooksby vs (21) Tiafoe
non prima delle 03.00 – (Q) Kasintseva vs (16) Osaka
a seguire – Bergs vs (23) Paul
STADIUM 3
ore 20.00 – Walton vs (25) Tien
a seguire (5) Musetti vs Fucsovics
a seguire (WC) Monfils vs (9) Auger-Aliassime
ore 03.00 – (18) Jovic vs Osorio
a seguire – Yastremska vs (31) Eala
STADIUM 4
ore 20.00 – (25) Raducanu vs (Q) Zakharova
a seguire – (21) Shnaider vs Cirstea
a seguire – Potapova vs (7) Paolini
non prima delle 00.00 – (29) Etcheverry vs Shapovalov
a seguire – Giron vs (12) Mensik
STADIUM 5
ore 20.00 – Bouzas Maneiro vs (14) Noskova
non prima delle 23.00 – (Q) Prizmic vs (30) Fils
STADIUM 6
ore 20.00 – (15) Cobolli vs Kecmanovic
terzo match dalle 20.00 – (28) Nakashima vs Ugo Carabelli
quinto match dalle 20.00 – (18) Davidovich Fokina vs Svajda
STADIUM 7
ore 20.00 – Putintseva vs (17) Tauson
a seguire (30) Wang vs Tomljanovic
a seguire Cristian vs (29) Joint
STADIUM 9
ore 20.00 – (11) E.Alexandrova vs (Q) Gibson
a seguire – Sonmez vs (23) Kalinskaya