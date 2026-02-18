ATP 500 Doha 2026: Bolelli/Vavassori in semifinale, sconfitti Arevalo/Pavic

Simone Bolelli e Andrea Vavassori sconfiggono Marcelo Arevalo e Mate Pavic 7-6(2) 3-6 10-7 in un’ora e trentotto minuti di gioco, nel quarto di finale dell’ATP 500 di Doha 2026. Nel computo degli scontri diretti, si tratta del terzo successo consecutivo per il duo azzurro, dopo quattro sconfitte nelle prime quattro sfide. Al prossimo turno Bolelli/Vavassori affronteranno la coppia vincente della sfida tra Tsitsipas/Popyrin ed Heliovaara/Patten, testa di serie numero tre.

La partita

Ottimo inizio da parte della coppia numero due del seeding, che si guadagna prima una palla break nel game di apertura e, successivamente, strappa il servizio a zero. Quando tutto sembra far presagire un comodo primo set in favore di Arevalo/Pavic, la coppia italiana annulla tre set point e conquista il primo parziale al tie-break.

Nel secondo set entrambe le coppie sono molto solide in battuta e, infatti, offrono poche chance. Nell’ottavo gioco, però, il duo Bolelli/Vavassori cede la battuta ed è costretto al super tie-break. Una grande prestazione nella fase finale del match permette al duo azzurro di passare al turno successivo.