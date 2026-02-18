ATP 500 Rio 2026, maledizione Cerundolo per Darderi: vince Juan Manuel in due set

Luciano Darderi perde contro l’argentino Juan Manuel Cerundolo e abbandona l’ATP 500 di Rio de Janeiro 2026 al primo turno. 6-1 3-6 6-4 il punteggio in favore del numero 78 del mondo che batte la testa di serie numero 2 del torneo dopo 2 ore e 17 minuti di partita. L’azzurro non riesce a proseguire l’ottimo percorso iniziato la settimana scorsa nell’ATP 250 di Buenos Aires, dove si è dovuto arrendere in finale contro il numero 19 del mondo Francisco Cerundolo per 6-4 6-2. Nel prossimo turno l’argentino sfiderà il tedesco Yannick Hanfmann per un posto ai quarti di finale.

LA PARTITA

Il match non comincia bene per la testa di serie numero 2: subisce due break consecutivi e un parziale di 4-0 in apertura. Darderi non riesce a trovare continuità con il servizio e nel quinto gioco è costretto ad annullare 4 palle break per vincere il primo game della sua partita. Nel sesto gioco arriva il terzo break per l’argentino che chiude il primo parziale con un netto 6-1.

Nel secondo set il numero 21 del mondo tira fuori le unghie e alla terza palla break del match strappa il servizio all’avversario nel terzo game. L’azzurro riesce a trovare il ritmo con la battuta e nel nono game breakka per la seconda volta il numero 78 del mondo, archiviando così il secondo parziale sul 6-3.

Nel terzo set, decisivo il break nel terzo gioco da parte dell’argentino che alla prima e unica chance del parziale non perdona il suo avversario. La testa di serie numero 2 prova a riportare tutto in parità conquistandosi due palle break, una nel quarto e una nell’ottavo game, ma non riesce a capitalizzare. Nel decimo gioco Darderi ci prova portando il game ai vantaggi, ma Cerundolo non trema e riesce a chiudere il set e l’incontro con il punteggio di 6-1 3-6 6-4.