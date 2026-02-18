ATP 500 Rio de Janeiro 2026: il programma, gli orari e l’ordine di gioco di mercoledì 18 febbraio. In campo Passaro

Il programma, gli orari e l’ordine di gioco di mercoledì 18 febbraio dell’ATP 500 di Rio de Janeiro. Sul Campo Guga Kuerten scende in campo la testa di serie numero 1 del torneo Francisco Cerundolo nel derby argentino con Thiago Agustin Tirante. A seguire la sfida da non perdere tra il cileno Alejandro Tabilo e il numero 163 del mondo Francesco Passaro.
IL PROGRAMMA COMPLETO
Quadra Guga Kuerten
Non prima delle 23.00 – (1) F. Cerundolo vs Tirante
A seguire – Tabilo vs (LL) Passaro
Quadra 1
20.30 – Hanfmann vs J. M. Cerundolo
Quadra 2
20.30 – Burruchaga vs Kopriva