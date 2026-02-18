AtpNews

ATP 500 Rio de Janeiro 2026: il programma, gli orari e l’ordine di gioco di mercoledì 18 febbraio. In campo Passaro

Francesco Passaro - Foto IMAGENSHOP AGENCIA FOTOGRAFICA
Il programma, gli orari e l’ordine di gioco di mercoledì 18 febbraio dell’ATP 500 di Rio de Janeiro. Sul Campo Guga Kuerten scende in campo la testa di serie numero 1 del torneo Francisco Cerundolo nel derby argentino con Thiago Agustin Tirante. A seguire la sfida da non perdere tra il cileno Alejandro Tabilo e il numero 163 del mondo Francesco Passaro.

IL PROGRAMMA COMPLETO

Quadra Guga Kuerten

Non prima delle 23.00 – (1) F. Cerundolo vs Tirante

A seguire – Tabilo vs (LL) Passaro

Quadra 1

20.30 – Hanfmann vs J. M. Cerundolo

Quadra 2

20.30 – Burruchaga vs Kopriva

