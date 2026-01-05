AtpNews

United Cup 2026: programma, orari e ordine di gioco martedì 6 gennaio. Italia a caccia dei quarti di finale

Flavio Cobolli - Foto Cezaro De Luca_SIPA
Flavio Cobolli - Foto Cezaro De Luca_SIPA

Il programma della quinta giornata della fase a gironi con gli orari italiani e l’ordine di gioco di martedì 6 gennaio per la United Cup 2026. Match decisivi per determinare le squadre qualificate alle fasi finali del primo grande evento dell’anno. Giornata cruciale per l’Italia, che cerca una vittoria per tenere vive le speranze di qualificazione contro la Francia. In campo anche Repubblica Ceca vs Australia e Canada vs Belgio.

IL PROGRAMMA DI MARTEDÍ 6 GENNAIO

Italia – Francia (Perth)

Dalle ore 03:00 e a seguire

  • Cobolli vs Rinderknech (H2H 1-2)
  • Paolini vs Jeanjean (H2H 0-0)
  • Doppio misto a seguire

Canada – Belgio (Sydney)

Dalle ore 00:30 e a seguire

  • Auger-Aliassime vs Bergs
  • Mboko vs Mertens
  • Doppio misto a seguire

Australia – Repubblica Ceca (Sydney)

Dalle ore 07:30 e a seguire

  • Joint vs Krejcikova
  • De Minaur vs Mensik
  • Doppio misto a seguire
