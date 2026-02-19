ATP Doha 2026, stop in semifinale per Bolelli/Vavassori: avanzano Heliovaara/Patten

Si ferma a sei la striscia di vittorie consecutive per Simone Bolelli e Andrea Vavassori, sconfitti nella semifinale dell’ATP 500 di Doha 2026. A fermare la loro corsa in Qatar sono stati il finlandese Harri Heliovaara e il britannico Henry Patten, vincitori dell’ultima edizione delle ATP Finals. 7-5 6-4 il punteggio dell’incontro, durato un’ora e mezza, in cui non mancano i rimpianti per la coppia azzurro. Nel primo set Bolelli e Vavassori sono scappati subito avanti di un break e hanno persino avuto una chance del 5-1. Nel secondo invece hanno pagato a caro prezzo un passaggio a vuoto in avvio, ritrovandosi in svantaggio di due break. Heliovaara/Patten si confermano invece la loro bestia nera: su cinque match ne hanno persi quattro (sei invece i set consecutivi persi).