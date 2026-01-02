Allenamento a Monte-Carlo per Jannik Sinner e Jacopo Vasamì

Questa mattina Jannik Sinner si è allenato al Monte-Carlo Country Club insieme al classe 2007 Jacopo Vasamì.

Per Sinner si tratta di una delle ultime sessioni a Monte Carlo dopo la preparazione svolta a Dubai, prima della partenza per Seoul, dove il 10 gennaio farà la prima uscita stagionale nell’esibizione Hyundai Card Super Match contro Carlos Alcaraz. Nei giorni scorsi il numero uno azzurro ha anche festeggiato il Capodanno con l’amico Antonio Giovinazzi.

Per Vasamì, invece, l’allenamento odierno arriva al termine di un percorso di preparazione tra Roma, una settimana a Dubai e due settimane al Centro Tecnico di Tirrenia.