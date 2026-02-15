Qualificazioni ATP Rio 2026: Passaro sconfitto al turno decisivo

Niente main draw dell’ATP 500 di Rio de Janeiro 2026 per Francesco Passaro, battuto dal lituano Vilius Gaubas nel turno decisivo delle qualificazioni. 6-4 6-4 il punteggio del match, durato poco più di un’ora e mezza e deciso di fatto da un break per set. Non riesce dunque il bis al perugino, che la scorsa settimana aveva staccato il pass per il tabellone principale del torneo di Buenos Aires. Può ancora sperare di essere ripescato come lucky loser, tuttavia al momento restano tre gli azzurri nel main draw: Matteo Berrettini, Lorenzo Sonego e Luciano Darderi.