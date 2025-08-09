Wild card per Jacopo Vasamì, Lorenzo Carboni e Pierluigi Basile al Challenger di Todi

La diciassettesima edizione degli Internazionali di Tennis Città di Todi | CERgo Tennis Cup si arricchisce di talento e freschezza. Accanto al campione in carica Carlos Taberner, il tabellone principale del Challenger 75 organizzato da MEF Tennis Events vedrà al via tre promettenti tennisti italiani grazie alle wild card: Lorenzo Carboni, Jacopo Vasamì e Pierluigi Basile. Nelle qualificazioni spazio invece ad Andrea De Marchi e Giorgio Tabacco. La manifestazione si terrà dal 10 al 16 agosto al Tennis Club Todi 1971, con un antipasto speciale il 10 agosto: in Piazza Garibaldi sarà esposta la Coppa Davis conquistata dalla nazionale italiana lo scorso novembre.

Tutti e tre i giocatori ammessi al main draw sono nati tra il 2006 e il 2007, simbolo di un movimento in pieno rinnovamento. Jacopo Vasamì, romano, sta vivendo un 2025 da incorniciare: tre successi di prestigio a livello Junior, tra cui il Trofeo Bonfiglio, lo hanno portato al secondo posto del ranking mondiale under 18. Già semifinalista a Milano nel circuito Challenger, ha avuto anche l’opportunità di allenarsi con Jannik Sinner a Wimbledon, alla vigilia dei quarti di finale del numero uno del mondo contro Ben Shelton. Lorenzo Carboni, 19 anni e attuale numero 552 ATP, ha raggiunto la semifinale Junior al Roland Garros e sta muovendo passi importanti nel professionismo. Pierluigi Basile, classe 2007, torna a Todi dopo l’exploit dello scorso anno, quando fu il primo della sua annata a superare le qualificazioni e vincere un match di tabellone principale a livello Challenger. Il talento campano ha confermato le sue qualità anche a Perugia, raggiungendo la semifinale partendo ancora una volta dalle qualificazioni.

Con questa combinazione di esperienza internazionale e freschezza giovanile, l’edizione 2025 promette spettacolo dentro e fuori dal campo, celebrando il tennis e i suoi campioni nel cuore dell’Umbria.

