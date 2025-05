Darderi e Cobolli ad Amburgo, Arnaldi cerca riscatto a Ginevra

Luciano Darderi, Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi tornano in campo nell’Atp 500 di Amburgo (Germania) e nel 250 di Ginevra (Svizzera) nella settimana di preparazione al Roland Garros. L’italo argentino, dopo l’eliminazione al secondo turno degli Internazionali d’Italia contro Jack Draper, è pronto ad andare a caccia di altri punti importanti prima dello swing su erba. Darderi sarà in Germania insieme a Cobolli e farà il suo esordio contro la wild card locale Diego Dedura-Palomero. Il tedesco classe 2008, prima vittoria Atp nel 500 di Monaco approfittando del ritiro dopo un set di Denis Shapovalov, non dovrebbe rappresentare un grosso ostacolo per l’attuale numero 45 del mondo, che al secondo turno potrebbe incontrare lo statunitense Brandon Nakashima. Un tabellone promettente per Darderi con vista su un quarto di finale ipotetico con Andrey Rublev e su una semifinale con il padrone di casa Alexander Zverev. Cobolli in cerca di riscatto dopo il brutto ko all’esordio agli Internazionali nel derby con Luca Nardi. Il tennista romano aprirà il suo torneo o con un qualificato o con un lucky loser. Potenziale secondo turno impegnativo con la testa di serie numero 5 Alejandro Davidovich Fokina, reduce dal netto 6-0 6-2 preso da Jesper de Jong a Roma. Lo spicchio di tabellone di Cobolli non ha un vero e proprio favorito. C’è Sebastian Baez (n.8 del seeding), che sta faticando a trovare continuità anche su terra battuta e c’è la testa di serie numero 2 Frances Tiafoe, non a suo agio sul lento. Il più accreditato per spingersi fino in finale è Francisco Cerundolo. L’argentino, quarta testa di serie, sta vivendo una grande annata, ma è mancato l’acuto per conquistare il primo titolo del 2025.

A GINEVRA

Arnaldi chiamato al riscatto dopo la deludente eliminazione al primo turno a Roma contro Roberto Bautista Agut. Il sanremese, testa di serie numero 2, esordirà contro il discontinuo francese Hugo Gaston. Si profila al secondo turno la sfida ostica con Fabian Marozsan. In caso di approdo ai quarti di finale potrebbe esserci il rematch del secondo turno del Masters 1000 di Madrid contro Novak Djokovic. Il serbo, dopo il forfait a Roma, riparte dal 250 svizzero per cercare la condizione ideale in vista del Roland Garros. Bye al primo turno e secondo turno con Zizou Bergs o Marton Fucsovics. La testa di serie numero 1 è Taylor Fritz. Lo statunitense arriva dalla sconfitta all’esordio agli Internazionali con Marcos Giron e non sembra essere nella condizione di vincere un torneo su terra. Apparso più brillante Karen Khachanov, n.4 del seeding e fuori solo con Alcaraz a Roma. Si giocheranno le loro carte anche Tomas Machac (n.3 del tabellone), Alexei Popyrin (n.5) e Miomir Kecmanovic, che partirà dal primo turno con Arthur Rinderknech.

SI PARTE DOMANI CON IL TABELLONE PRINCIPALE

Prime partite di main draw sia in Germania che in Svizzera. Darderi subito in campo contro Dedura Palomero (non prima delle 14.30). A Ginevra si parte con Opelka-Ofner alle 11.00.

Amburgo – Centre Court

non prima delle 14.30 (WC) Dedura Palomero vs Darderi

a seguire Martinez vs (4) Cerundolo

Ginevra – Center Court

12.00 (5) Popyrin vs Jarry

a seguire Borges vs (7) Michelsen

Court 1

11.00 (3) Opelka vs (6) Ofner

