Entry list aggiornate Wimbledon 2025: partecipanti ed italiani presenti

Le entry list complete di Wimbledon 2025, terzo appuntamento slam della stagione, in programma dal 30 giugno al 13 luglio. A poche settimane dai trionfi di Carlos Alcaraz e Coco Gauff sulla terra rossa di Parigi, il grande tennis si sposta sugli storici prati dell’All England Lawn Tennis and Croquet Club per una nuova edizione dei Championships. Lo spagnolo difende il titolo conquistato dodici mesi fa su Novak Djokovic in finale, mentre nel femminile la campionessa uscente è la ceca Barbora Krejcikova. Sono attualmente dodici i rappresentanti italiani in main draw, nove al maschile e tre al femminile. Un numero che potrebbe incrementare al termine delle qualificazioni e con in più Fabio Fognini pronto ad accedere al tabellone principale al prossimo eventuale forfait. Di seguito le entry list complete, del maschile e del femminile, di Wimbledon 2025 con tutti gli aggiornamenti.

ENTRY LIST MASCHILE WIMBLEDON

1 Jannik Sinner

2 Carlos Alcaraz

3 Alexander Zverev

4 Taylor Fritz

5 Novak Djokovic

6 Jack Draper

7 Lorenzo Musetti

8 Tommy Pau

9 Holger Rune

10 Ben Shelton

11 Daniil Medvedev

12 Alex de Minaur

13 Frances Tiafoe

14 Andrey Rublev

15 Arthur Fils

16 Casper Ruud

17 Jakub Mensik

18 Francisco Cerundolo

19 Grigor Dimitrov

20 Ugo Humbert

21 Alexei Popyrin

22 Karen Khachanov

23 Tomas Machac

24 Flavio Cobolli

25 Stefanos Tsitsipas

26 Felix Auger-Aliassime

27 Alejandro Davidovich Fokina

28 Hubert Hurkacz

29 Jiri Lehecka

30 Denis Shapovalov

31 Brandon Nakashima

32 Alex Michelsen

Matteo Berrettini

Tallon Griekspoor

Giovanni Mpetshi Perricard

Jordan Thompson

Nuno Borges

Sebastian Baez

Alexandre Muller

Matteo Arnaldi

Gael Monfils

Marcos Giron

Gabriel Diallo

Alexander Bublik

Lorenzo Sonego

Miomir Kecmanovic

Quentin Halys

Zizou Bergs

David Goffin

Roberto Bautista Agut

Daniel Altmaier

Camilo Ugo Carabelli

Pedro Martinez

Luciano Darderi

Joao Fonseca

Fabian Marozsan

Jaume Munar

Jacob Fearnley

Cameron Norrie

Benjamin Bonzi

Tomas Martin Etcheverry

Francisco Comesana

Laslo Djere

Learner Tien

Damir Dzumhur

Yunchaokete Bu

Roberto Carballes Baena

Hamad Medjedovic

Mattia Bellucci

Roman Safiullin

Rinky Hijikata

Reilly Opelka

Aleksandar Kovacevic

Yoshihito Nishioka

Christopher O’Connell

Arthur Rinderknech

Hugo Dellien

Vit Kopriva

Aleksandar Vukic

Borna Coric

Raphael Collignon

Adam Walton

Hugo Gaston

Zhizhen Zhang

Corentin Moutet

Mariano Navone

Botic van de Zandschulp

Pablo Carreno Busta

Jesper de Jong

Luca Nardi

Chun-Hsin Tseng

Alexander Shevchenko

Mackenzie McDonald

James Duckworth

Jan-Lennard Struff

Kamil Majchrzak

Jenson Brooksby (PR)

Sebastian Ofner (PR)

RITIRI

Sebastian Korda OUT —> Nishesh Basavareddy IN

Alejandro Tabilo OUT —> Marin Cilic IN

Kei Nishikori OUT —> Billy Harris IN

Juncheng Shang OUT —> Christopher Eubanks IN

Nick Kyrgios (PR) OUT —> Ethan Quinn IN

Emiil Ruusuvuori (PR) OUT —> Brandon Holt IN

ALTERNATES

1 Fabio Fognini 107

2 Elmer Moller 1108

3 Lloyd Harris 108 (PR)

4 Juan Manuel Cerundolo109

5 Tomas Barrios Vera 110

6 Thanasi Kokkinakis 111

7 Thiago Seyboth Wild 112

8 Arthur Cazaux 113

9 Otto Virtanen 114

10 Jaime Faria 115

ENTRY LIST FEMMINILE WIMBLEDON

1 SABALENKA, Aryna

2 GAUFF, Coco (USA)

3 PEGULA, Jessica (USA)

4 PAOLINI, Jasmine (ITA)

5 SWIATEK, Iga (POL)

6 ANDREEVA, Mirra

7 KEYS, Madison (USA)

8 ZHENG, Qinwen (CHN)

9 NAVARRO, Emma (USA)

10 BADOSA, Paula (ESP)

11 SHNAIDER, Diana

12 RYBAKINA, Elena (KAZ)

13 SVITOLINA, Elina (UKR)

14 MUCHOVA, Karolina (CZE)

15 KREJCIKOVA, Barbora (CZE)

16 ANISIMOVA, Amanda (USA)

17 KASATKINA, Daria (AUS)

18 VEKIC, Donna (CRO)

19 SAMSONOVA, Liudmila

20 ALEXANDROVA, Ekaterina

21 OSTAPENKO, Jelena (LAT)

22 TAUSON, Clara (DEN)

23 HADDAD MAIA, Beatriz (BRA)

24 MERTENS, Elise (BEL)

25 FRECH, Magdalena (POL)

26 KOSTYUK, Marta (UKR)

27 FERNANDEZ, Leylah (CAN)

28 STEARNS, Peyton (USA)

29 NOSKOVA, Linda (CZE)

30 KALINSKAYA, Anna

31 KENIN, Sofia (USA)

32 PUTINTSEVA, Yulia (KAZ)

33 LINETTE, Magda (POL)

34 DANILOVIC, Olga (SRB)

35 JABEUR, Ons (TUN)

36 POTAPOVA, Anastasia

37 KRUEGER, Ashlyn (USA)

38 CIRSTEA, Sorana (ROU) SR

39 BOULTER, Katie (GBR)

40 BENCIC, Belinda (SUI)

41 AVANESYAN, Elina (ARM)

42 SRAMKOVA, Rebecca (SVK)

43 WANG, Xinyu (CHN)

44 RADUCANU, Emma (GBR)

45 KESSLER, Mccartney (USA)

46 SUN, Lulu (NZL)

47 COLLINS, Danielle (USA)

48 KUDERMETOVA, Veronika

49 YASTREMSKA, Dayana (UKR)

50 OSAKA, Naomi (JPN)

51 BOUZKOVA, Marie (CZE)

52 ZHU, Lin (CHN) SR

53 PAVLYUCHENKOVA, Anastasia

54 PARKS, Alycia (USA)

55 KARTAL, Sonay (GBR)

56 BRONZETTI, Lucia (ITA)

57 OSORIO, Camila (COL)

58 KUDERMETOVA, Polina

59 LI, Ann (USA)

60 UCHIJIMA, Moyuka (JPN)

61 LYS, Eva (GER)

62 TOMOVA, Viktoriya (BUL)

63 SHERIF, Mayar (EGY)

64 SINIAKOVA, Katerina (CZE)

65 BIRRELL, Kimberly (AUS)

66 VOLYNETS, Katie (USA)

67 BLINKOVA, Anna

68 SEVASTOVA, Anastasija (LAT) SR

69 DOLEHIDE, Caroline (USA)

70 LAMENS, Suzan (NED)

71 GRACHEVA, Varvara (FRA)

72 EALA, Alexandra (PHI)

73 BAPTISTE, Hailey (USA)

74 BOUZAS MANEIRO, Jessica (ESP)

75 MCNALLY, Caty (USA) SR

76 ZARAZUA, Renata (MEX)

77 AZARENKA, Victoria

78 CRISTIAN, Jaqueline (ROU)

79 RAKHIMOVA, Kamilla

80 SONMEZ, Zeynep (TUR)

81 VONDROUSOVA, Marketa (CZE)

82 JOINT, Maya (AUS)

83 TOMLJANOVIC, Ajla (AUS)

84 MINNEN, Greet (BEL)

85 COCCIARETTO, Elisabetta (ITA)

86 GOLUBIC, Viktorija (SUI)

87 MARIA, Tatjana (GER)

88 RUSE, Elena-Gabriela (ROU)

89 STARODUBTSEVA, Yuliia (UKR)

90 BONDAR, Anna (HUN)

91 ARANGO, Emiliana (COL)

92 YUAN, Yue (CHN)

93 PERA, Bernarda (USA)

94 TODONI, Anca (ROU)

95 WICKMAYER, Yanina (BEL) SR

96 SAKKARI, Maria (GRE)

97 GADECKI, Olivia (AUS)

98 BEGU, Irina-Camelia (ROU)

99 GALFI, Dalma (HUN)

100 BUCSA, Cristina (ESP)

101 SIEGEMUND, Laura (GER)

102 TEICHMANN, Jil (SUI)

103 RUS, Arantxa (NED)

RITIRI

KALININA, Anhilina OUT —> ITO, Aoi IN

ALTERNATES

1 ANDREEVA, Erika

2 ANDREESCU, Bianca (CAN)

3 CORNET, Alize (FRA) SR

4 JEANJEAN, Leolia (FRA)

5 RUZIC, Antonia (CRO)

6 PARRY, Diane (FRA)

7 JUVAN, Kaja (SLO) SR

8 TOWNSEND, Taylor (USA)

9 SASNOVICH, Aliaksandra

10 MARINO, Rebecca (CAN)

