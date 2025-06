Vondrousova torna grande sull’erba di Berlino: batte Sabalenka e sfida Wang per il titolo

Non è la settimana dei numeri uno. Se Jannik Sinner ha salutato Halle già al secondo turno, Aryna Sabalenka nel WTA 500 di Berlino non riesce ad andare oltre la semifinale. La prima giocatrice al mondo perde con un netto 6-2 6-4 al cospetto di Marketa Vondrousova, che ritrova l’erba e il sorriso dopo più di un anno di calvario fisico.

Attualmente addirittura fuori dalle prime 150 del ranking, ma già certa di riportarsi a ridosso delle prime 100 con questo risultato, la ceca ha impiegato soltanto 1h e 21′ di partita per avere la meglio per la seconda volta in carriera sulla bielorussa. Ed è significativo come ritorni a giocare una finale del circuito maggiore a quasi due anni di distanza da quella vinta a Wimbledon nel 2023. “Non ho giocato per molto tempo”, ha detto la Vondrousova, che ha saltato tre mesi di stagione a causa di un infortunio alla spalla. “Sono semplicemente felice di essere tornata in salute e sono molto grata di giocare queste partite. “Quando ho visto il campo qui, ho pensato: ‘OK, proviamo solo a vincere il primo turno’, e invece sta succedendo tutto questo”.

Per Sabalenka ogni discorso è rinviato ora ai Championships, torneo che lo scorso anno fu costretta a saltare per infortunio e unico Slam in cui non ha ancora mai giocato la finale. Il titolo vedrà Vondrousova invece sfidarsi a sorpresa Xinyu Wang, anche lei uscita vincitrice da una semi abbastanza a senso unico chiusa con lo score di 6-4 6-1. Nulla da fare per Liudmila Samsonova, vincitrice dell’edizione 2021 del torneo.

YASTREMSKA-KESSLER LA FINALE A NOTTINGHAM

A Nottingham saranno Dayana Yastremska e McCartney Kessler a contendersi il trofeo nella giornata di domenica. L’ucraina si è imposta per 6-4 6-4 su Magda Linette e proverà ora a interrompere una striscia di tre ko consecutivi in finale a livello WTA. Dopo aver iniziato la sua carriera con i titoli conquistati a Hong Kong, Hua Hin e Strasburgo, la tennista di Odessa ha infatti mancato l’appuntamento con la vittoria ad Adelaide, Lione e quest’anno a Linz.

Sui prati inglesi prosegue anche l’ascesa della Kessler, che è alla sua quarta finale negli ultimi dieci mesi sul circuito, la prima su una superficie diversa dal cemento all’aperto. La classe 1999 statunitense ha battuto 6-4 6-2 Rebecca Sramkova in un match iniziato con qualche ora di ritardo causa pioggia.

