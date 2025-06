Atp 2025: Medvedev fa fuori Zverev ad Halle, al Queen’s Lehecka elimina Draper

Delineate le finali dei 500 di Halle e del Queen’s. In Germania sarà Medvedev-Bublik. A Londra Alcaraz contro Lehecka

Guizzo di Danil Medvedev ad Halle. Il tennista russo elimina il padrone di casa Alexander Zverev in semifinale e conquista la seconda finale in carriera nel torneo tedesco, dopo quella del 2022 persa da Hurkacz. 7-6(3) 6-7(1) 6-4 il punteggio in favore del numero 11 del mondo, che non ha sfruttato tre match point nel secondo parziale e si è fatto trascinare nella lotta dalla seconda testa di serie. Si confermano le ottime sensazioni sull’erba di Medvedev, che domani si giocherà la possibilità di agguantare il secondo titolo su questa superficie della carriera (Atp 250 Mallorca 2021).

Il russo sfiderà un ex vincitore del torneo come Alexander Bublik. Il kazako, campione nel 2023, dopo aver eliminato Jannik Sinner e Tomas Machac, fa fuori in rimonta il russo Karen Khachanov. 4-6 7-6(5) 6-4 per Bublik, che se dovesse vincere contro Medvedev in finale entrerebbe nelle 32 teste di serie a Wimbledon, estromettendo Matteo Berrettini, entrato oggi nei 32 dopo il forfait di Arthur Fils. Sarà il settimo incontro tra Medvedev e Bublik, che in carriera non è ma riuscito a battere il russo. L’ultimo precedente risale agli ottavi di finale del Masters 1000 di Madrid 2024.

AL QUEEN’S SARÀ ALCARAZ-LEHECKA

Dopo lo spavento con Jaume Munar, Carlos Alcaraz è tornato a brillare. Successo agevole per il numero 2 del mondo, che rifila un doppio 6-4 nel derby spagnolo a Roberto Bautista Agut, reduce da tre battaglie al terzo set con Borges, Mensik e Rune. Momento di forma eccezionale per il cinque volte campione Slam, che è nella striscia di vittorie più lunga della carriera (17) e non perde una partita dalla finale dell’Atp 500 di Barcellona con Rune (20 aprile). Negli ultimi tre mesi un solo ko e un ruolino di marcia incredibile con 26 vittorie e 1 sconfitta.

A sorpresa in finale non ci sarà Jack Draper. Il copione del torneo londinese che sembrava già scritto viene spezzato da Jiri Lehecka. Il tennista ceco, mai così a suo agio su erba, ritrova al Queen’s le certezze nel suo gioco da fondo che sembrava aver perso negli ultimi due mesi ed elimina la seconda terza di serie con il punteggio di 6-4 4-6 7-5. Prima finale su erba della carriera per Lehecka e prima finale in un torneo diverso da un Atp 250 (Winston-Salem 2023, Adelaide 2024, Anversa 2024, Brisbane 2024). Sarà il terzo confronto tra Alcaraz e Lehecka, che ha vinto l’ultimo precedente ai quarti del Masters 1000 di Miami 2025. Successo spagnolo nel 2023, proprio sull’erba del Queen’s.

TUTTI I RISULTATI

Atp 500 Halle

(3) Danil Medvedev b. (2) Alexander Zverev 7-6(3) 6-7(1) 6-4

Alexander Bublik b. (8) Karen Khachanov 4-6 7-6(5) 6-4

Atp 500 Queen’s

Jiri Lehecka b. (2) Jack Draper 6-4 4-6 7-5

(1) Carlos Alcaraz b. Roberto Bautista Agut 6-4 6-4

