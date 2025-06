Stefania Rubini torna a incantare: all’emiliana il 5° Trofeo Sirmione – La perla del Lago di Garda

Nella lista dei nomi più attesi alla vigilia il suo era passato sottotraccia, ma solo perché da un paio d’anni Stefania Rubini ha ridotto parecchio l’attività, mollando il circuito internazionale e scivolando alla classifica italiana di 2.4. Tuttavia, le qualità del suo tennis non sono mai state in discussione e la 32enne bolognese di mamma giamaicana le ha mostrate una volta di più negli ultimi giorni, aggiudicandosi in grande stile il 5° Trofeo Sirmione – La perla del Lago di Garda. Un torneo Open femminile che anno dopo anno cresce e si migliora, aumenta il montepremi (portato fino a 10.000 euro) e arriva ad accogliere tenniste sempre più forti. Quest’anno erano addirittura in dieci fra 2.1 e 2.2, eppure la più in forma si è dimostrata la Rubini, giocatrice dal tennis dirompente supportato da un fisico di prim’ordine, tanto che il suo best ranking fissato al numero 293 della classifica mondiale Wta (nel 2018) grida vendetta. Ma ha ancora tempo per togliersi delle soddisfazioni, come quella che si è presa vincendo cinque partite – più una sesta per forfait dell’avversaria – sui campi in terra battuta della Polisportiva Sirmione – Tennis Club Brema. Notevoli le ultime tre, tutte al parziale decisivo: giovedì ha fatto fuori Isabella Maria Serban (2.1), venerdì la campionessa uscente Federica Di Sarra (2.1) e nella finale di sabato, giocata nel tardo pomeriggio, l’emiliana l’ha spuntata per 6-4 2-6 6-1 contro la 2.2 piemontese Jessica Bertoldo.

Davanti a un nutrito pubblico, le due protagoniste hanno dato spettacolo in un duello bellissimo, degno della finale di un evento così prestigioso. Per la Rubini il copione è stato lo stesso delle due sfide precedenti: si è aggiudicata un primo set molto equilibrato, poi è calata di rendimento nel secondo perdendolo piuttosto rapidamente (anche grazie alla crescita dell’avversaria), ma nel terzo parziale è tornata a imporre il suo tennis. Il 6-1 finale non rende merito alla Bertoldo, perché tutti i game sono stati combattuti, ma la bolognese se n’è aggiudicati 6 su 7 prendendosi meritatamente un titolo che le mancava da quasi un anno. “È stata una splendida finale – il commento del direttore del torneo Camillo Lombardini –, che ha chiuso un’altra edizione di successo. Non potremmo essere più felici per come è andata”. Grande soddisfazione anche nelle parole di Michela Gavazzi, responsabile organizzativa dell’evento: “Ancora una volta – dice – il livello è stato elevatissimo: le giocatrici di valore aumentano anno dopo anno e stavolta abbiamo visto sui nostri campi anche tanti volti nuovi. La scelta di aumentare il montepremi a 10.000 euro, grazie al prezioso supporto del Comune di Sirmione e ai nostri sponsor che ringraziamo, ha dato i suoi frutti. Peccato per alcune defezioni, altrimenti avremmo assistito a un evento ancora migliore, ma non possiamo lamentarci. Il Trofeo Sirmione si è confermato uno dei tornei Open più importanti in Italia e ci auguriamo di proseguire su questa strada anche in futuro”.

RISULTATI

Quarti di finale: Bertoldo b. Viertler 6-1 5-7 6-1, Fornasieri b. Rocchetti 6-3 3-6 6-4, Rubini b. Serban 7-5 1-6 6-1, Di Sarra b. Bilardo 5-0 ritiro. Semifinali: Bertoldo b. Fornasieri 6-1 2-6 6-1, Rubini b. Di Sarra 6-3 2-6 6-4. Finale: Stefania Rubini b. Jessica Bertoldo 6-4 2-6 6-1.

Leggi anche: