Scatta il main draw degli Internazionali di Brescia, con la mina vagante Juvan. Promossa Arianna Zucchini

Dall’esperienza nel tabellone principale agli Internazionali di Roma (passando per le pre-qualificazioni), alla promozione nel main draw in Castello. Dopo la pioggia caduta in mattinata, è Arianna Zucchini la protagonista italiana nel martedì degli Internazionali femminili di Brescia – Carolina Zani Melanoma Foundation. La 21enne bolognese arpiona la qualificazione a spese della connazionale Viola Turini, battuta dopo un’ora e 37 minuti per 6-2 7-5, con qualche rischio nella parte conclusiva. Avanti di un break (5-3), Arianna si fa rimontare – complice anche un nastro sfavorevole – ma trova poi lo sprint per evitare le insidie del terzo set. “Giocare il primo match della giornata è sempre complicato – ha commentato l’emiliana dopo la partita –, specialmente quando ci sono dei ritardi a causa della pioggia e bisogna trovare subito la concentrazione. Nel primo set ho sfruttato tutte le occasioni che ho avuto, ma nella seconda frazione ho subito un calo mentre la mia avversaria ha alzato il livello. Fortunatamente, nel finale ho trovato di nuovo lo smalto al servizio e sono riuscita a chiudere. Roma? Un’esperienza diversa da quelle cui sono abituata: c’è molta attenzione mediatica e molto più pubblico che viene per vedere i migliori al mondo. Ho seguito Sinner, Alcaraz e anche Coco Gauff che, in palestra, stava a testa in giù sulla spalliera: non avevo mai visto un esercizio del genere. Osservandoli da vicino ho riflettuto su come posso crescere”.

La partita tecnicamente più interessante di giornata ha visto la promozione nel main draw di una giocatrice che adesso può diventare una seria candidata al titolo. Si tratta della 24enne slovena Kaja Juvan, già numero 58 Wta prima di uno stop di un anno (per motivi personali) che l’ha costretta a ripartire da capo. Ma parliamo di un talento capace, in carriera, di battere le attuali prime due tenniste al mondo – Aryna Sabalenka e Coco Gauff – nonché di mettere paura a Serena Williams in quel di Wimbledon. La veronese Aurora Zantedeschi ha giocato comunque un ottimo match e ha pure qualcosa da recriminare nel secondo parziale, quando le è mancato un punto per agguantare il tie-break. Ma l’impressione è che la slovena, se gioca tranquilla, possa davvero essere una pretendente al trofeo. Tra le azzurre, promosse anche la 25enne riminese Alessandra Mazzola e la piemontese Jessica Bertoldo. Quest’ultima, 32enne che ha iniziato tardi a fare sul serio, si era pure fermata completamente per due stagioni, dopo la pandemia, ma ora mostra un tennis incisivo a questo livello. Per lei, un convincente 6-4 periodico per avere la meglio sulla russa Yashina. Mercoledì si entra nel vivo con un programma molto ricco, con tutte le big in gara per i match di primo turno. Inclusi quelli previsti martedì e cancellati a causa del maltempo.

RISULTATI

Qualificazioni. Turno decisivo: Arianna Zucchini (Ita) b. Viola Turini (Ita) 6-2 7-5, Jessica Bertoldo (Ita) b. Ekaterina Yashina (Rus) 6-4 6-4, Carolina Alves (Bra) b. Maria José Portillo Ramirez (Mex) 6-3 3-6 6-1, Kaja Juvan (Slo) b. Aurora Zantedeschi (Ita) 6-2 7-5, Alessandra Mazzola (Ita) b. Silvia Ambrosio (Ita) 6-4 6-3, Caty McNally (Usa) b. Oana Georgeta Simion (Rou) 6-1 6-0. Da completare: Jazmin Ortenzi (Arg) vs Diletta Cherubini (Ita), Martina Colmegna (Ita) vs Angelica Raggi (Ita).

Tabellone principale doppio. Primo turno, da completare: Brancaccio/Strakhova (Ita/Ukr) vs Fita Boluda/In-Albon (Esp/Sui), Knutson/Semenistaja (Cze/Lat) vs De Stefano/Urgesi (Ita), Gamiz/Zantedeschi (Ven/Ita) vs Failla/Thombare (Usa/Ind).

