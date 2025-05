Il Forza e Costanza fuori dal tabellone di Serie C. Ora focus sugli eventi internazionali

Niente da fare per il Tennis Forza e Costanza 1911. Anche per l’edizione 2025 del Campionato di Serie C, il cammino dei bresciani verso la qualificazione al tabellone nazionale che mette in palio le promozioni in Serie B2 si è fermato al primo round dei play-off regionali. Troppo forte l’avversaria, il Tennis Club Gallarate, per i ragazzi capitanati da Marco Guerini, battuti per 5-1 domenica sui campi del Castello. Ma l’approdo alla seconda fase del campionato rimane comunque un traguardo importante, segno che il team si conferma tra le migliori formazioni lombarde della C. Contro i varesini l’unico successo dei padroni di casa è arrivato nei singolari grazie a Fabio Cremonesi, che ha superato Giacomo Carabelli col punteggio di 6-4 5-7 6-1, mentre le altre tre sfide individuali hanno dato ragione agli ospiti, a segno con Carlo Zucchini Solimei (6-7 7-6 6-1 a Marco Biemmi), Lucas Melone (6-4 6-2 a Matteo Santi) e Matteo Crespi (6-3 7-5 a Gabriele Lorini). Dai doppi i punti del definitivo 5-1, grazie alle coppie Zucchini Solimei/Melone e Crespi/Carabelli.

Passando ai campionati giovanili a squadre, la formazione maschile Under 12 ha conquistato il pass per il tabellone regionale chiudendo il proprio girone al primo posto. Ora l’attenzione del Tennis Forza e Costanza 1911 si sposta sul tennis internazionale con due manifestazioni divenute ormai storiche. Sui campi di Via Signorini, dal 15 al 18 maggio, andrà in scena l’undicesima edizione del Camozzi Open – Memorial Cav. Attilio Camozzi, evento Itf Futures di tennis in carrozzina. Poi, lunedì 19 maggio alle ore 11 al Palazzo della Loggia, sede del Comune di Brescia, si terrà la presentazione del torneo fiore all’occhiello del club bresciano, ovvero gli Internazionali femminili – Carolina Zani Melanoma Foundation, giunti alla sedicesima edizione e in programma sui campi del Castello dal 26 maggio al 1° giugno.

Serie C – Primo turno play-off regionali

Tennis Forza e Costanza 1911 – Tennis Club Gallarate 1-5

Carlo Zucchini Solimei (G) b. Marco Biemmi (B) 6-7 7-6 6-1, Lucas Melone (G) b. Matteo Santi (B) 6-4 6-2, Matteo Crespi (G) b. Gabriele Lorini (B) 6-3 7-5, Fabio Cremonesi (B) b. Giacomo Carabelli (G) 6-4 5-7 6-1, Zucchini Solimei/Melone (G) b. Santi/Lorini (B) 6-2 6-3, Crespi/Carabelli (G) b. Biemmi/Cremonesi (B) 6-4 1-1 rit.

Leggi anche: