Bis del Tennis Forza e Costanza in Serie C. 6-0 ad Agrate e primato in classifica

Seconda sfida di Serie C 2025 e secondo successo per 6-0 per il Tennis Forza e Costanza 1911. È questo il bottino delle prime due giornate di gioco del girone 4, che vede ora il club bresciano al comando a punteggio pieno. Merito del rotondo risultato maturato sui campi del Tennis Agrate. I ragazzi guidati da capitan Marco Guerini hanno dominato il confronto dall’inizio alla fine, con l’ottimo esordio dei nuovi innesti Marco Biemmi e Fabio Cremonesi. Il primo ha concesso le briciole ad Alessandro Calizzi (6-1 6-0), mentre Cremonesi ha vinto il primo set e poi subito il ritorno dell’avversario Federico Madera, ma nel parziale decisivo ha rimesso subito le cose in chiaro, chiudendo per 6-1 2-6 6-2. Stesso andamento per il match di Gabriele Lorini, abile a riprendere in mano le redini della partita contro Samuele Perego dopo un passaggio a vuoto nel secondo set (6-3 4-6 6-0 il punteggio finale).

Più agevoli, invece, il singolare di Ludovico Manessi (vinto per 6-1 6-0 contro Luca Ciprian Ceteras) e le due sfide di doppio. Le coppie Biemmi/Cremonesi e Bezzi/Lorini hanno perso solamente 2 giochi nei rispettivi incontri. Prossimo appuntamento, per i bresciani, domenica 27 aprile in casa contro il Tc Crema, fanalino di coda del girone. Poi chiusura giovedì primo maggio sui campi dello Sporting Club Selva Alta di Vigevano.

SERIE C MASCHILE, SECONDA GIORNATA

Tennis Agrate – Tennis Forza e Costanza Brescia 0-6

Marco Biemmi (B) b. Alessandro Calizzi (A) 6-1 6-0, Fabio Cremonesi (B) b. Federico Madera (A) 6-1 2-6 6-2, Gabriele Lorini (B) b. Samuele Perego (A) 6-3 4-6 6-0, Ludovico Manessi (B) b. Luca Ciprian Ceteras (A) 6-1 6-0, Biemmi/Cremonesi (B) b. Calizzi/Ceteras (A) 6-1 6-1, Bezzi/Lorini (B) b. Madera/Perego (A) 6-0 6-2.

CLASSIFICA GIRONE 4

1. Tennis Forza e Costanza 1911, 4 punti

2. Tennis Agrate, 2 punti

2. Sc Selva Alta (Vigevano), 2 punti

4. Tc Treviglio, 0 punti

4. Tc Crema, 0 punti

