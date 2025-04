Serie C, Serie D e giovani: Tennis Forza e Costanza 1911 pronto per i campionati a squadre

In Castello è iniziato il conto alla rovescia in vista dell’edizione numero 16 degli Internazionali femminili di Brescia, ma nel calendario del Tennis Forza e Costanza 1911 ci sono anche tante altre attività. Alle porte la prossima, ossia l’inizio dei campionati a squadre che vedranno il club bresciano impegnato su più fronti. Il più importante sarà come sempre la Serie C maschile, con il solito team formato da ragazzi cresciuti nel vivaio del club, protagonisti di ottime prestazioni negli ultimi anni. Al terzetto storico, formato da Gabriele Lorini, Matteo Santi e Ludovico Manessi, si sono aggiunte ben quattro novità: si tratta di Marco Biemmi, Fabio Cremonesi, Leonardo Carbone e Alessandro Mannino, tutti giocatori di seconda categoria pronti a dare il proprio contributo. Con loro, confermati in squadra Leonardo Bezzi, Luca Boesso e Marco Guerini, storico capitano-giocatore della formazione. Domenica 6 aprile il debutto nel Girone 4, sui campi del Castello contro i bergamaschi del Tennis Club Treviglio. Sette giorni più tardi la trasferta al Tennis Agrate, mentre venerdì 25 aprile i bresciani osserveranno il turno di riposo. Domenica 27 aprile la seconda sfida casalinga, contro il Tennis Club Crema, giovedì 1° maggio la quinta e ultima giornata, in trasferta allo Sporting Club Selva Alta di Vigevano. In sostanza, nella fase a gironi si deciderà tutto nell’arco di soli 26 giorni, con quattro duelli e due posti per i play-off regionali. Salvezza diretta per la terza e la quarta classificata, play-out per la quinta.

Oltre alla Serie C, per il Tennis Forza e Costanza 1911 sta per scoccare anche l’ora delle altre competizioni a squadre, da quelle giovanili alla Serie D. Fra gli under, il club cittadino sarà in gara con quattro formazioni, tutte maschili: una nell’under 12 (girone 12), una dell’under 14 (girone 5) e due nell’under 16, rispettivamente nei gruppi numero 13 e 14. I primi a debuttare, lunedì 7 aprile, saranno gli under 14. All’indomani i più giovani, mercoledì gli under 16. Scatterà domenica, come la Serie C, anche il campionato di Serie D4 maschile, con ai nastri di partenza due squadre targate Forza e Costanza. Da domenica 18 maggio, invece, la D2 femminile con un team del club.

Calendario Serie C maschile, Girone 4

6 aprile: Forza e Costanza 1911 – Tc Treviglio

13 aprile: Tennis Agrate – Forza e Costanza 1911

25 aprile: Forza e Costanza 1911 a riposo

27 aprile: Forza e Costanza 1911 – Tc Crema

1° maggio: Selva Alta – Forza e Costanza 1911

Serie C maschile 2025: la formazione del Tennis Forza e Costanza 1911

Gabriele Lorini (2.5), Marco Biemmi (2.6), Matteo Santi (2.7), Ludovico Manessi (2.7), Fabio Cremonesi (2.7), Leonardo Carbone (2.8), Alessandro Mannino (2.8), Leonardo Bezzi (3.4), Luca Boesso (4.1), Marco Guerini (4.3).

