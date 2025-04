Il Forza e Costanza fa festa in Serie C: la vittoria contro Crema vale l’accesso al tabellone regionale

Continua la marcia del Tennis Forza e Costanza 1911 nel Campionato di Serie C maschile. Dopo aver osservato venerdì 25 aprile il turno di riposo, la formazione bresciana ha ospitato domenica 27 aprile sui campi del Castello il Tennis Club Crema per la quarta giornata del girone 4. I ragazzi capitanati da Marco Guerini non hanno fatto passi falsi e, grazie alla vittoria per 5-1, si sono garantiti con un turno di anticipo la qualificazione al tabellone regionale a eliminazione diretta, che decreterà quali squadre lombarde andranno a giocarsi la promozione in Serie B2. Nella sfida contro i cremaschi sono arrivate ottime prove in singolare da parte di Marco Biemmi (6-1 6-2 a Luca Toscani) e di Fabio Cremonesi (6-3 6-0 a Samuele Poli), mentre è stato più combattuto il match di Ludovico Manessi, che ha sconfitto in due set tirati (7-5 6-4) Michael Xerra. Niente da fare invece per Gabriele Lorini contro il miglior giocatore del Tc Crema, Leonardo Cattaneo, passato per 6-3 6-2. Biemmi e Cremonesi hanno poi bissato il successo in coppia, battendo Poli/Xerra 6-2 6-2, mentre il doppio formato da Lorini e Matteo Santi si è imposto al fotofinish (7-5 4-6 12/10) su Cattaneo/Longhino, conquistando il punto del 5-1 finale.

La classifica ora vede il Forza e Costanza in testa a quota sei punti, gli stessi dello Sporting Club Selva Alta di Vigevano, prossima avversaria in trasferta giovedì 1° maggio. Entrambe le squadre sono già promosse al tabellone regionale a eliminazione diretta, ma i bresciani hanno due risultati su tre (vittoria e pareggio) per chiudere il girone al primo posto, in virtù del match in più vinto sin qui.

SERIE C MASCHILE, QUARTA GIORNATA

Tennis Forza e Costanza Brescia – Tennis Club Crema 5-1

Leonardo Cattaneo (C) b. Gabriele Lorini (B) 6-3 6-2, Marco Biemmi (B) b. Luca Toscani (C) 6-1 6-2, Fabio Cremonesi (B) b. Samuele Poli (C) 6-3 6-0, Ludovico Manessi (B) b. Michael Xerra (C) 7-5 6-4, Biemmi/Cremonesi (B) b. Poli/Xerra (C) 6-2 6-2, Santi/Lorini (B) b. Cattaneo/Longhino (C) 7-5 4-6 12/10.

CLASSIFICA GIRONE 4

1. Tennis Forza e Costanza 1911, 6 punti

2. Sc Selva Alta (Vigevano), 6 punti

3. Tennis Agrate, 2 punti

4. Tc Treviglio, 2 punti

5. Tc Crema, 0 punti

