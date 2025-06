Esibizione Giorgio Armani Tennis Classic 2025: partecipanti, montepremi, programma, streaming

Torna anche quest’anno l’appuntamento con il Giorgio Armani Tennis Classic. Presso l’Hurlingham Club di Londra, andrà in scena ormai la tradizionale esibizione che fornirà ad alcuni giocatori la possibilità di testare la propria condizione e trovare il feeling con l’erba a pochi giorni dall’inizio ufficiale di Wimbledon. Un evento che per cinque giorni – da martedì 24 a sabato 28 giugno – unisce tennis e glamour in uno dei club più esclusivi della capitale britannica, e che nel corso degli anni ha potuto godere della presenza di Novak Djokovic, Andy Murray, Rafa Nadal, Carlos Alcaraz, Alexander Zverev, Stan Wawrinka e tantissimi altri top players che hanno fatto la storia di quest’era tennistica.

La certezza probabilmente non l’avremo finché non scenderanno effettivamente in campo, ma il Giorgio Armani Tennis Classic dovrebbe fare da sfondo al rientro di Matteo Berrettini e Lorenzo Musetti dopo i rispettivi infortuni. Il tennista romano è ormai ai box dal torneo di Roma per il solito fastidio addominale, mentre il carrarino non ha più giocato dopo il lo stiramento muscolare patito al Roland Garros. Per entrambi, un paio di match sarebbero utili a riprendere il ritmo e abituarsi alla superficie prima di presentarsi a Wimbledon la prossima settimana.

Chi era annunciato tra i partecipanti e certamente non ci sarà è invece Arthur Fils, anche lui infortunatosi durante lo Slam parigino e già sicuro assente ai Championships. Riflettori, quindi, tutti puntati sull’idolo di casa Jack Draper. Il numero 4 del ranking mondiale proverà in un ambiente più rilassato a mettersi alle spalle la delusione del Queen’s e ricaricare le batterie in vista dell’appuntamento più importante della sua stagione. Annunciata anche la presenza di Marin Cilic, Karen Khachanov, Holger Rune, Frances Tiafoe e Stefanos Tsitsipas.

I GIOCATORI

-Matteo Berrettini (ITA)

-Marin Cilic (CRO)

-Jack Draper (GBR)

-Karen Khachanov (RUS)

-Lorenzo Musetti (ITA)

-Holger Rune (DEN)

-Frances Tiafoe (USA)

-Stefanos Tsitsipas (GRE)

LE LEGGENDE

-Mansour Bahrami (FRA)

-Thomas Enqvist (SWE)

-David Ferrer (ESP)

-Feliciano Lopez (ESP)

-Mark Philippoussis (AUS)

IL FORMAT

Ogni giorno il programma prevede sia incontri di singolare che di doppio. I giocatori in attività si sfideranno in una serie di partite di esibizione che seguiranno le regole e i punteggi classici del circuito ATP, mentre le Leggende si sfideranno in doppio.

IL PROGRAMMA DELLA SETTIMANA

Si gioca da martedì 24 a sabato 28 giugno. Martedì 24 gli incontri inizieranno alle 18:00 italiane (le 17:00 locali); mercoledì 25, giovedì 26, venerdì 27 e sabato 28 si inizierà alle 15:30, sempre ora italiana. Di giorno in giorno gli organizzatori renderanno noto il programma delle partite e l’ordine di gioco.

IL MONTEPREMI

Il Giorgio Armani Tennis Classic è un torneo esibizione, il che significa che non fa parte del calendario ufficiale ATP, non assegna punti per la classifica né prevede una distribuzione tradizionale di premi in denaro. I giocatori che partecipano all’evento ricevono infatti gettoni di presenza (le cui cifre non vengono rese noto) per la loro partecipazione, anziché premi in denaro basati sui risultati.

DOVE VEDERE LE PARTITE

Salvo annunci dell’ultima ora, nessuna emitettente televisiva italiana ha al momento confermato la copertura dell’evento. Nelle passate edizioni, però, la pagina Youtube ufficiale ha sempre offerto gratuitamente la possibilità di vedere gli incontri in live streaming.

Leggi anche: