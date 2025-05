Mboko, al debutto Slam è già terzo turno al Roland Garros: “Sta succedendo tutto così in fretta”

Forse è ancora presto per dire che è nata una stella, ma l’ascesa di Victoria Mboko prosegue inesorabile anche sui campi del Roland Garros. La classe 2006, nativa di Charlotte (North Carolina, Usa) ma canadese di passaporto dopo essersi trasferita in giovane età a Toronto, al suo primo Slam coglie subito l’accesso al terzo turno, confermando anche ai piani più alti quanto fatto vedere fin qui in una stagione stracolma di successi.

Le due vittorie a Parigi – 61 76(4) alla neozelandese Sun e 64 64 alla tedesca Lys – sono infatti rispettivamente la trentasettesima e trentottesima dell’anno solare per la giovane giocatrici di origini congolesi, che è uscita dal campo sconfitta solamente in cinque occasioni. Un 2025 iniziato sempre in territorio francese, ma ben lontano dalla capitale, vincendo l’ITF da 35K di Le Lamentin, in Martinica. Un trionfo che diede avvio a una serie di quattro tornei consecutivi vinti, a cui hanno poi fatto seguito il debutto vincente a livello WTA in quel di Miami, l’en plein di vittorie in BJK Cup, la qualificazione con un turno superato anche agli Internazionali di Roma e infine la finale raggiunta al Parma Ladies Open organizzato da MEF Tennis Events.

Viaggio, un paio di giorni per ambientarsi a Parigi e via al Roland Garros, sempre partendo dal tabellone cadetto: Kraus, Deichmann, Juvan senza perdere un set, poi i due successi in main draw con le sopracitate Sun e Lys. Cinque partite dall’esito positivo che tra dieci giorni la porteranno per la prima volta in top-100. “Onestamente non me lo sarei mai aspettato – ha dichiarato in conferenza stampa dopo l’affermazione su Lys – È davvero emozionante, è un risultato davvero grandioso. Voglio dire, chi non vorrebbe essere tra le prime 100 giocatrici al mondo, con la possibilità di giocare tutti i tornei dello Slam? Penso che sia un traguardo davvero importante per me, considerando che all’inizio dell’anno ero fuori dalle prime 300 del ranking”.

Seguita in Francia da quasi tutta la famiglia, con papà, sorella e fratello al seguito, “Vicky” prova a dosare le aspettative e a godersi ogni singolo momento di questa splendida cavalcata. “Mi sento molto felice, stanno succedendo così tante cose insieme e velocemente, ma la mia famiglia ha fatto un buon lavoro nel tenermi un po’ isolata da tutto”, ha spiegato ai giornalisti.

E ora, dopo aver tolto un set a Coco Gauff al Foro Italico, c’è una nuova possibilità di vedersela contro una top-8 della classifica mondiale. “Sento che non mi piace avere troppe aspettative su me stessa o sull’esito della partita – ha ammesso in vista del matchup contro Zheng Qinwen -. So che sarà una partita molto difficile e faticosa, questo è tutto ciò che in questo momento posso aspettarmi dalla sfida”.

