Roland Garros 2025, Berrettini non ci sarà: “Sono fuori tempo massimo per sentirmi pronto al 100%”

Il tennista romano non recupera dall’infortunio agli addominali ed è costretto a saltare lo Slam parigino per il quarto anno di fila.

Matteo Berrettini salta il Roland Garros. La notizia in via ufficiale arriva questa mattina, in quello che di certo non può considerarsi un fulmine a ciel sereno. Il timore che si andasse in questa direzione c’era dopo i tornei di Madrid e Roma conclusi entrambi con un ritiro e le lacrime in conferenza stampa al Foro Italico dopo il match contro Casper Ruud. I muscoli addominali ancora una volta tradiscono il tennista romano, che così si vede costretto a saltare lo Slam su terra battuta per il quarto anno di fila. Il n°28 della classifica ATP ha giocato la sua ultima partita nella capitale francese nel 2021, quando raggiunse anche il miglior risultato, venendo fermati nei quarti di finale da Novak Djokovic in quattro set.

Poco dopo l’annuncio da parte del torneo, sono arrivate anche le parole di Berrettini, che tramite i suoi canali social ha voluto mandare un messaggio ai suoi supporters: “Ciao a tutti, purtroppo ho dovuto prendere la difficilissima decisione di ritirarmi dal Roland Garros. Sono fuori tempo massimo per sentirmi pronto al 100% a competere al livello che è necessario. Non vedo l’ora di competere sull’erba e mi sto già preparando con il mio team. Sono molto grato per il sostegno che sento da tutti voi e non vedo l’ora di tornare in campo”.

Si punta al rientro a Stoccarda

Saltare uno Slam è una scelta che non arriva mai a cuor leggero, in particolare per un tennista come Matteo che è stato martoriato dagli infortuni nel corso della sua carriera e che nell’ultimo anno e mezzo, grazie a un’ottima gestione del suo fisico e degli impegni, è riuscito ad evitare lunghi stop e a ricostruirsi una classifica di tutto rispetto tra i primi 30 ATP. La volontà di tornare a giocare dopo tanto tempo a Roma, davanti ai suoi tifosi e anche in doppio con il fratello Jacopo, l’ha pagata a caro prezzo con il riacutizzarsi del problema muscolare già avvertito due settimane prima in Spagna.

Ora, evidentemente, tornare a calcare di nuovo anche i campi di Parigi comportava prendersi un rischio ancora maggiore. E il gioco non vale la candela, quando l’attesa stagione sull’erba è alle porte. L’appuntamento, allora, è per Stoccarda, Queen’s e Wimbledon. Intanto, a Parigi, al suo posto entrerà in tabellone un lucky loser. A 72 ore dall’inizio del torneo sono già tre i posti in più in tabellone, dato che oltre all’italiano hanno annunciato il loro forfait anche i due belgi David Goffin e Raphael Collignon.

