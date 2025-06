Inizia la stagione su erba: Bellucci impegnato nel Challenger di Birmingham

Si apre il mese sulla superficie più rapida del circuito. Prima del gran finale a Wimbledon, si giocheranno quattro Atp 250 e due Atp 500, oltre a cinque tornei Challenger

La stagione su erba si apre con il Challenger 125 di Birmingham. Il torneo britannico, alla 43ª edizione al femminile, farà il suo esordio anche in campo maschile. La testa di serie numero 1 è Mattia Bellucci, che lo scorso anno si è fatto notare per la prima volta nel circuito Atp a Wimbledon in una battaglia di cinque set con Ben Shelton al primo turno dei Championships, dopo essere arrivato in tabellone principale attraverso le qualificazioni. Allo scoccare dei 24 anni (compiuti l’1 giugno), il tennista di Busto Arsizio ha già giocato, tra circuito Challenger e Atp, 18 partite su erba. Il record è buono (11-7) con una qualificazione centrata a Wimbledon (2024) e una sfiorata nel 2023. Nel 2024 è arrivata anche una semifinale a livello Challenger a Surbiton (ko con Fearnley). La superficie aiuta il gioco del lombardo, che propone sempre tante variazioni e palle corte, meno efficaci sulla terra battuta, dove ha incontrato più di qualche difficoltà negli ultimi mesi. L’azzurro si presenta a Birmingham da numero 68 del mondo e come uno dei favoriti per la vittoria finale. L’esordio di domani (3° match dalle 11.00) con Landaluce non sarà morbido, ma le possibilità di fare bene ci sono tutte.

I FAVORITI A BIRMINGHAM

Parterre di tutto rispetto nel West Midlands con ben nove top 100 in tabellone. Bellucci dovrebbe avere avere le armi per portare a casa i 125 punti in classifica Atp. Testa di serie numero 2 Yoshihito Nishioka (n.77 Atp), che negli ultimi mesi ha avuto diversi problemi fisici e non fa dell’erba la sua superficie preferita. Più ostico può essere il numero 3 del tabellone Rinky Hijikata (n.78 Atp). L’australiano è dotato di un ottimo servizio e di un buono gioco di volo, ma da fondo campo le soluzioni non sono molte. I principali avversari di Bellucci potrebbero essere Chris O’Connell (n.82) e James Duckworth (n.92). Altri due australiani, entrambi con un buon servizio e una discreta adattabilità all’erba. Più insidioso Duckworth, che ha anche vinto un Challenger (San Luis Potosi) su terra battuta. Il rovescio a una mano di O’Connell potrebbe rappresentare un grande punto debole per la quinta testa di serie del tabellone. Direttamente in main draw, grazie al ranking protetto, Lloyd Harris. Il sudafricano, tornato in campo dopo diversi acciacchi fisici tra gomito e schiena, su erba ha giocato 40 partite in carriera (22-18) e ha già battuto all’esordio Clarke guadagnandosi un ipotetico secondo turno proprio con Bellucci. Se in condizione, l’attuale n.227 del mondo può fornire una sfida più che impegnativa all’azzurro. 2025 difficile per Aleksandar Vukic (n.4) che, dopo il terzo turno agli Australian Open, ha vinto 4 partite perdendone 14. L’attuale n.80 Atp se dovesse trovare ritmo su erba può dire la sua a Birmingham. I potenziali outsider rispondono ai nomi di Otto Virtanen, avversario di Vukic al primo turno e dotato di uno schema servizio e dritto letale, e Coleman Wong, in tabellone dopo due belle vittorie alle qualificazioni con Peniston e Lajal, e al primo turno con la wild card Monday. Da verificare l’adattamento alla superficie di Nishesh Basavareddy (n.100 Atp), che al momento ha dimostrato un’ottimo gioco su cemento e poco più. In fase calante Adrian Mannarino (n.130), che su erba può cercare di ritrovare le sensazioni di qualche stagione fa. Wild card di casa per Daniel Evans, che avrà un primo turno non scontato con il 2002 statunitense, reduce dalle qualificazioni, Murphy Cassone.

AL FEMMINILE

Non difenderà il titolo Yuliia Putinseva, uscita qualche giorno fa al terzo turno del Roland Garros con Mirra Andreeva. Buono l’esordio di Lucrezia Stefanini (n.153 Wta), che ha eliminato (6-4 6-2) la wild card britannica Banks. Subito fuori la testa di serie numero 1 Parks, sconfitta dalla wild card di casa Mingge Xu. Successo incredibile per la 17enne n.410 Wta, semifinalista agli Us Open juniores, che ha conquistato la prima vittoria Challenger della carriera. Possono dire la loro anche le wild card Jodie Burrage (n.165) e Heather Watson (n.163), già al secondo turno dopo aver mandato ko Gadecki. Potenziale favorita l’australiana Kimberly Birrell, testa di serie numero 2 e n.66 del mondo.

IL PROGRAMMA DELLE PROSSIME SETTIMANE SU ERBA

Challenger 125 Birmingham (2-8 giugno)

Atp 250 Stoccarda (9-15 giugno)

Atp 250 ‘s-Hertogenbosch (9-15 giugno)

Challenger 125 Ilkley (9-15 giugno)

Atp 500 Queen’s (16-22 giugno)

Challenger 125 Nottingham (16-21 giugno)

Atp 250 Eastbourne (23-28 giugno)

Challenger 125 Newport (7-13 luglio)

Challenger 50 Nottingham 3 (7-13 luglio)

