Atp 2025: ad Halle Cobolli piega Fonseca e Sinner batte Hanfmann, al Queen’s avanti Alcaraz e Draper

Seconda giornata di main draw dei 500 di Halle e del Queen’s. En plein italiano con Sinner, Cobolli e Sonego. A Londra ok Alcaraz e Draper, fuori a sorpresa de Minaur e Shelton

Jannik Sinner c’è. A dieci giorni dalla grande delusione del Roland Garros, il numero 1 del mondo torna in campo per l’esordio stagionale su erba, dopo il doppio di ieri perso con Sonego. Inizia nel migliore dei modi la difesa del titolo ad Halle. Sconfitto in due set il qualificato Yannick Hanfmann. 7-5 6-3 il punteggio in favore dell’altoatesino, bravo ad evitare la lotteria tie-break nel primo parziale e glaciale nel salvare due palle break in apertura di secondo set. Prova solida del tre volte campione Slam, che chiude con un +10 tra vincenti ed errori gratuiti (26-16). Convincente anche il tedesco, in main draw dopo due belle partite nelle qualificazioni contro Jarry e Nishioka, con 21 vincenti e 21 unforced.

ORA BUBLIK

“Sono davvero felice perché era il mio primo match sull’erba. Brekkare Hanfmann è molto difficile perché serve forte e colpisce molto bene da fondo. Sono contento della mia prestazione”, le parole, nell’intervista in campo, di Sinner, che tornerà sull’erba tedesca dopodomani contro Alexander Bublik. Sarà rivincita dei quarti del Roland Garros, ma sul rapido il kazako fornirà all’azzurro una sfida ben più impegnativa di quella proposta qualche settimana fa a Parigi. 4-1 in favore del campione in carica il saldo degli scontri diretti, ma l’unica vittoria di Bublik è arrivata proprio sull’erba e proprio qui ad Halle. “Bublik è un giocatore di grande talento e questa superficie gli piace. Qui mi ha già battuto e ha anche vinto un titolo. Serve bene, sarà un match difficile. Cercherà di restare mentalmente freddo e attento”, aggiunge l’altoatesino.

COBOLLI E SONEGO AL 2° TURNO

Uno stoico Flavio Cobolli piega al tie-break del terzo set la stella brasiliana Joao Fonseca. 5-7 7-6(3) 7-6(8) lo score finale, che premia il tennista romano dopo due ore e 48 minuti di lotta. Il numero 24 del mondo è stato costretto sin dall’inizio dal sudamericano a snaturare il suo gioco e a spingere i colpi più del solito. Entrambi sempre alla ricerca del comando dello scambio e il risultato è di 131 a 127 per il sudamericano, meno cinico dell’avversario nei due tie-break giocati. Un match point salvato (6-5 tie-break 3° set) da Cobolli, che centra la prima vittoria in carriera ad Halle, dopo l’uscita all’esordio lo scorso anno contro Hubert Hurkacz. Al prossimo turno ecco Denis Shapovalov. Successo in al tie-break del terzo set anche per il canadese, che elimina la testa di serie Ugo Humbert con il punteggio di 6-4 4-6 7-6(4). Sarà il primo incontro tra Cobolli e Shapovalov.

Finalmente Lorenzo Sonego. Dopo sei sconfitte (tre consecutive) nelle ultime sette uscite, il torinese ritrova il sorriso contro Jan-Lennard Struff. Match dominato dal numero 46 del mondo, nonostante l’erba fosse la superficie preferita della wild card tedesca, che rifila un netto 6-3 6-2 al 35enne di Warstein, ormai scivolato fuori dalla top 100. Sonego attende al secondo turno il vincente della sfida tra Marcos Giron e Alexander Zverev, che lo ha sconfitto lo scorso anno proprio qui ad Halle.

BENE RUBLEV

Andrey Rublev in grande spolvero. Prestazioni ai limiti della perfezione per la quarta testa di serie del seeding, che sconfigge in un’ora il qualificato Sebastian Ofner 6-3 6-4. Match che si preannunciava spinoso per il tennista russo, che ne esce alla grande senza concedere palle break e con il 100% di punti vinti sulla prima di servizio (31/31). 10 ace e un solo doppio fallo per il n.14 Atp e nulla da fare per Ofner, di cui resta il buon percorso nel tabellone delle qualificazioni (2-0 a Hassan e Engel). Dopo l’ottima prova in doppio di ieri, contro Sinner e Sonego, Alex Michelsen vince la prima anche nel singolare. Rimontata la testa di serie numero 5 Francisco Cerundolo (2-6 7-5 6-4). Buono l’esordio di Tomas Machac. Il tennista ceco esce indenne dall’incontro con l’olandese Jesper de Jong con il punteggio di 7-5 3-6 6-3.

AL QUEEN’S ESORDI POSITIVI PER ALCARAZ E DRAPER

Buona la prima di Carlos Alcaraz. Dopo qualche giorno di vacanza a Ibiza, il numero 2 del mondo ritrova il suo tennis anche sull’erba londinese. 6-4 7-6(4) lo score del match con il qualificato Adam Walton. Primo set solido e solito passaggio a vuoto nel secondo, che poteva anche costare caro allo spagnolo, costretto a salvare due set point sul suo servizio sul 5-4 australiano. Abile al tie-break nello sfuggire al terzo set. Esordio consistente per Jack Draper. La testa di serie numero 2 lascia soli quattro game allo statunitense Jenson Brooksby (6-3 6-1) e si candida ad essere la principale minaccia per Alcaraz, già battuto lo scorso anno proprio al Queen’s. Prosegue il periodo di leggera flessione di Alex de Minaur. L’australiano subisce un pesante, e sorprendente, 6-4 6-2 da Jiri Lehecka. Il tennista ceco approfitta di una giornata storta dall’altra parte della rete e, senza concedere palle break, batte per la prima volta in carriera de Minaur. Fuori a sorpresa anche Ben Shelton. Alla prima partita da top ten, lo statunitense delude le aspettative e cede in due tie-break al big server Arthur Rinderknech. 7-6(5) 7-6(4) il punteggio in favore del francese, che al Roland Garros aveva messo in apprensione per un set anche Sinner.

TUTTI I RISULTATI

Atp 500 Halle

(7) Tomas Machac b. (LL) Jesper de Jong 7-5 3-6 6-3

Tomas Martin Etcheverry b. Pedro Martinez 6-1 6-3

(4) Andrey Rublev b. (Q) Sebastian Ofner 6-3 6-4

Flavio Cobolli b. (WC) Joao Fonseca 5-7 7-6(3) 7-6(8)

Alex Michelsen b. (5) Francisco Cerundolo 2-6 7-5 6-4

Denis Shapovalov b. (6) Ugo Humbert 6-4 4-6 7-6(4)

(1) Jannik Sinner b. (Q) Yannick Hanfmann 7-5 6-2

Felix Auger-Aliassime b. (Q) Laslo Djere 6-2 6-7(6) 6-1

Lorenzo Sonego b. (WC) Jan-Lennard Struff 6-3 6-2

Atp 500 Queen’s

Jiri Lehecka b. (5) Alex de Minaur 6-4 6-2

Brandon Nakashima b. Giovanni Mpetshi Perricard 6-7(10) 7-6(5) 6-4

Alexei Popyrin b. (Q) Aleksandar Vukic 6-2 6-7(9) 7-6(3)

(2) Jack Draper b. (PR) Jenson Brooksby 6-3 6-1

Reilly Opelka b. Camilo Ugo Carabelli 7-6(6) 6-4

(LL) Arthur Rinderknech b. (6) Ben Shelton 7-6(5) 7-6(4)

(1) Carlos Alcaraz b. (LL) Adam Walton 6-4 7-6(4)

Jaume Munar b. Jordan Thompson 7-5 rit.

Leggi anche: