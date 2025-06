Atp 2025: Halle è di Bublik, Alcaraz si prende il Queen’s

Terminano i due Atp 500 di Halle e del Queen’s. Bublik batte Medvedev e trionfa in Germania. Alcaraz non sbaglia nemmeno a Londra

Si completa nel migliore dei modi la settimana da sogno di Alexander Bublik ad Halle. Il tennista kazako batte in due set Danil Medvedev in finale e conquista per la seconda volta in carriera il torneo tedesco, dopo il successo del 2023. 6-3 7-6(4) il punteggio in favore del 28enne nato in Russia, che sfata anche il tabù Medvedev che fino al match odierno lo aveva sempre battuto (6-0) in tutti gli incontri disputati. Nel complesso buon percorso per il tennista russo, che sul 4-3 al tie-break del terzo set ha manifestato tutta la disabitudine a giocare finali (ultima Indian Wells 2024). Due mini break consecutivi e set e torneo consegnati a Bublik che, grazie a un mese da sogno (quarti Roland Garros), con un grande colpo di coda entra in extremis nelle 32 teste di serie per Wimbledon. Da domani sarà il numero 30 del mondo con 1675 punti. In vista di Wimbledon, il kazako, Matteo Berrettini e Tallon Griekspoor saranno i tre giocatori da evitare al secondo turno per Sinner, Alcaraz & co. Prosegue il digiuno di titolo di Medvedev, a cui manca un trofeo dagli Internazionali d’Italia del 2023. Le sensazioni verso i Championships sono buone, ma difendere la semifinale del 2024 da testa di serie numero 9 non sarà facile.

IL QUEEN’S È DI ALCARAZ

Carlos Alcaraz non sbaglia un colpo. Terzo titolo consecutivo (21° in carriera) per il murciano, che torna campione al Queen’s dopo il titolo del 2023. Quinto torneo vinto del 2025 per lo spagnolo (Rotterdam, Monte-Carlo, Roma, Roland Garros, Halle), che batte in finale al terzo set il ceco Jiri Lehecka con il punteggio di 7-5 6-7(5) 6-2. Buona gestione del match da parte del numero 2 del mondo, bravo a limitare i danni in una seconda parte di incontro fortemente condizionata dal vento e da un’erba londinese non in perfetta condizioni. Si conferma la forma straordinaria del cinque volte campione Slam, che nelle ultime 28 partite ha perso solamente una volta (finale Atp 500 Barcellona con Rune). Il 22enne iberico si avvicina sempre di più a Jannik Sinner in classifica Atp. Ora dista 1130 punti dall’altoatesino, ma a Wimbledon dovrà difendere i 2000 punti del titolo del 2024. Terminati i Championships potrebbe arrivare il sorpasso sull’azzurro, che da agosto in poi scarterà ben 6030 punti, contro i 1030 dello spagnolo.

Leggi anche: