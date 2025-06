Atp 2025: Darderi fuori al primo turno ad Halle, forfait Arnaldi al Queen’s

Primo giorno di main draw degli Atp 500 di Halle e del Queen’s. Darderi ko con Tsitsipas. Forfait Arnaldi dopo un problema alla caviglia. Domani esordi per Sinner, Cobolli e Sonego

Si ferma al primo turno il cammino di Luciano Darderi ad Halle. L’italo argentino, due vittorie su erba in carriera, non riesce a riscattare il ko all’esordio a ‘s-Hertogenbosch con Jarry e si arrende al tie-break del terzo set a Stefanos Tsitsipas. 6-4 3-6 7-6(5) il risultato finale, che premia una versione non esaltante del greco, alla prima con Goran Ivanisevic nel box e costretto a chiamare medical timeout nel terzo parziale a causa di un problema all’anca sinistra. Accede al secondo turno Tsitsipas, che affronterà uno tra Francisco Cerundolo e Alex Michelsen. Oggi lo statunitense, in coppia con Karen Khachanov, ha messo fine al torneo della coppia tutta italiana formata da Jannik Sinner e Lorenzo Sonego. Rimonta inattesa quella del duo russo-americano, che ribalta una situazione di punteggio che vedeva gli azzurri sopra 6-2 3-0. Ko al match tie-break per Sinner e Sonego, che domani esordiranno in singolare rispettivamente contro Hanfmann e Struff.

Buona la prima di Danil Medvedev e Alexander Bublik. Il russo rifila un doppio 6-3 al tedesco Daniel Altmaier, mentre il kazako, possibile avversario di Sinner al secondo turno, si sbarazza in due set del francese Alexandre Muller con il punteggio di 6-4 6-4. 6-4 6-4 anche il risultato finale del derby francese tra Quentin Halys e Benjamin Bonzi. Avanza il big server francese n.48 Atp. Avanti in rimonta Fabian Marozsan. L’ungherese, dopo un primo set ceduto al tie-break, risale la china e batte 6-7(3) 6-4 6-4 il serbo Miomir Kecmanovic, non completamente a suo agio sull’erba ma autore di una prova più che solida.

ARNALDI NON GIOCA IL QUEEN’S

Brutte notizie da Londra. Matteo Arnaldi, unico azzurro in tabellone dopo i forfait di Musetti e Berrettini, non è sceso in campo nel match di primo turno con Holger Rune. Distorsione alla caviglia rimediata in allenamento con Draper per il sanremese, che ha deciso di non forzare la mano soprattutto in vista di Wimbledon. Al suo posto ripescato O’Connell, andato ko in mattinata 6-3 6-4 con il danese. Bisogna tornare al 2018 per trovare un’edizione dell’Atp 500 del Queen’s senza italiani in main draw.

Ok due britannici su tre. Jacob Fearnley rispetta le aspettative contro il qualificato Bolt (6-2 6-4), mentre Cameron Norrie si arrende in tre set al ceco Jakub Mensik (7-6 1-6 6-1). La sorpresa di giornata è Daniel Evans (n.199 Atp), che elimina la testa di serie numero 7 Frances Tiafoe (7-5 6-2) e torna a vincere una partita al Queen’s dopo quattro anni. Colpo di coda di Roberto Bautista Agut. Lo spagnolo, sotto 7-6(6) 4-1 contro Nuno Borges, salva un match point nel secondo set e fa fuori il portoghese dopo oltre due ore e mezza di battaglia.

Atp 500 Halle

Fabian Marozsan b. Miomir Kecmanovic 6-7(3) 6-4 6-4

(3) Danil Medvedev b. (WC) Daniel Altmaier 6-3 6-3

Alexander Bublik b. Alexandre Muller 6-4 6-4

Stefanos Tsitsipas b. Luciano Darderi 6-4 3-6 7-6(5)

Quentin Halys b. (Q) Benjamin Bonzi 6-4 6-4

Atp 500 Queen’s

Roberto Bautista Agut b. Nuno Borges 6-7(6) 7-5 6-4

(WC) Daniel Evans b. (7) Frances Tiafoe 7-5 6-2

(4) Holger Rune b. (LL) Christopher O’Connell 6-3 6-4

(8) Jakub Mensik b. (WC) Cameron Norrie 7-6(6) 1-6 6-1

Jacob Fearnley b. (Q) Alex Bolt 6-2 6-4

Mackenzie McDonald b. Gael Monfils 6-4 6-4

