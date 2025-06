Il WTA 500 di Berlino promette spettacolo con 9 top-10, ma Andreeva è già fuori. Eliminata Bronzetti a Nottingham

Seconda settimana di tornei sull’erba per il circuito WTA, che ritrova anche ben nove delle sue top-10. Sono tutte a Berlino, per un ‘500’ tra i migliori del calendario e che vede l’assenza della sola Iga Swiatek. Nei programmi dell’ex numero uno al mondo in preparazione a Wimbledon c’è infatti l’evento di Bad Homburg dal 22-28 del mese corrente.

Le sue maggiori antagoniste sono nella capitale tedesca, dove potrebbe quindi riproporsi il duello tra Aryna Sabalenka e Coco Gauff nell’atto conclusivo. La prima giocatrice al mondo conosce già il nome della sua avversaria, ovvero la svizzera Rebeka Masarova, che ha sorpreso Sofia Kenin con un netto 6-3 6-2. La vincitrice di Parigi esordirà invece contro la vincente della sfida Kasatkina-Gauff.

Testa di serie numero 4 del tabellone è Jasmine Paolini, attesa da un debutto tutt’altro che banale contro Ons Jabeur dopo aver usufruito di un bye al primo turno. La tunisina, ripescata come lucky loser, ha esordito in main draw con un successo per 7-6(5) 6-1 su Caroline Dolehide. Una prima giornata di incontri in cui si è verificata anche l‘uscita di scena di Mirra Andreeva, sconfitta in rimonta con lo score di 2-6 7-5 6-0 da Magdalena Frech. Vittorie per Paula Badosa ed Emma Navarro, che daranno vita a un secondo turno che promette spettacolo tra la numero 9 e 10 del ranking: la spagnola ha battuto 6-1 6-3 Eva Lys, mentre la statunitense si è imposta per 6-2 6-3 su Marta Kostyuk.

A NOTTINGHAM OUT BRONZETTI, PARTE BENE TAUSON

Questa settimana si gioca però anche a Nottingham un WTA 250 che ha visto subito l’eliminazione di Lucia Bronzetti. La tennista italiana, unica impegnata in Inghilterra, ha patito un sonoro 6-0 6-4 dalla qualificata croata Antonio Ruzic, che sarà la prossima avversaria di Dayana Yastremska. L’ucraina ha eliminato per 6-4 7-6(4) Olga Danilovic, unica giocatrice del seeding a lasciare il torneo in questa giornata inaugurale.

Nessun problema per la numero due Clara Tauson (7-5 6-2 a Birrell) e per la quarta forza del tabellone Yulia Putintseva (6-2 6-2 a Klugman); successi sofferti, invece, per Linda Noskova (6-4 3-6 7-6 contro Todoni) e Leylah Fernandez (6-3 4-6 7-5 su Lamens). Martedì l’esordio della prima favorita del torneo Beatriz Haddad Maia, che deve però subito fare attenzione alla statunitense McCartneey Kessler. Il pubblico di casa non potrà fare il tifo per la sua numero uno Emma Raducanu, ma si affida in particolare a Katie Boulter (vs.Sun) e Sonay Kartal (vs.Jeanjean).

Leggi anche: