Wta Berlino, debutto amaro sull’erba per Jasmine Paolini: ko netto contro Jabeur

Parte male la stagione sull’erba di Jasmine Paolini, subito sconfitta nel WTA 500 di Berlino. Unica tennista italiana impegnata nel ricco torneo in corso nella capitale tedesca, la giocatrice numero quattro al mondo si è arresa con il punteggio di 6-1 6-3 al cospetto di Ons Jabeur. Una sfida tra due ex finaliste di Wimbledon, che ha però visto il dominio della tunisina in circa un’ora e un quarto di match. L’ex top-10, ora precipatata fuori dalle prime 50 del ranking, è in tabellone come lucky loser dopo aver perso nel round decisivo delle qualificazioni, ma sta decisamente sfruttando al meglio il colpo di fortuna.

Jasmine, nonostante la vittoria al primo turno del doppio con Sara Errani, ha patito questo debutto in singolare sui prati, finendo subito in balia dell’avversaria. Tante le difficoltà in battuta, con ben 16 palle break concesse in totale e quattro turni di servizio persi, ma anche in risposta, con solamente un’occasione creata e non sfruttata. 8-0 il rapporto aces-doppi falli per Jabeur, 0-3 quello di Jasmine, che dovrà ora provare a mettersi subito alle spalle questa battuta d’arresto.

A Berlino il programma odierno non è riuscito a concludersi a causa dell’umidità serale che ha reso l’erba scivolosa, con Aryna Sabalenka fermata dopo aver conquistato il primo set per 6-2 sulla qualificata Rebeka Masarova. Non del tutto sorprendente l’uscita di scena della numero tre Jessica Pegula, ko al termine di una lunga battaglia per 6-7(8) 7-5 7-6(5) contro Liudmila Samsonova. La russa cresciuta in Italia, già campioness del torneo nel 2021, ha messo a segno ben 18 aces. Fuori anche l’altra statunitense Emma Navarro, che in apertura di giornata era stata eliminata da Paula Badosa in due set (7-6 6-3). Domani il ritorno in campo di Coco Gauff dopo il trionfo parigino: affronterà la qualificata Xinyu Wang.

AVANTI NOSKOVA A NOTTINGHAM

Ma qusta settimana si gioca anche a Nottingham un evento WTA 250 che al primo round ha già perso la sua prima testa di serie Beatriz Haddad Maia per mano di McCartney Kessler. Un’altra delle prime giocatrici del seeding, la n°4 Yulia Putintseva, quest’oggi ha ceduto per 6-1 4-6 6-4 a Rebecca Sramkova. La slovacca affronterà ora nei quarti Linda Noskova, che ha invece dominato 6-1 6-3 la wild card di casa Francesca Jones. Avanti anche Dayana Yastremska, che si è imposta per 6-4 al terzo sulla croata Ruzic. Giovedì si concludono gli ottavi, con il ritorno in campo della seconda favorita Clara Tauson, ma soprattutto il derby britannico tra Katie Boulter e Sonay Kartal.

