Wimbledon: Sinner cerca il primo trionfo ai Championships, Alcaraz per calare il tris

La finale di Wimbledon tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz sarà la rivincita tanto attesa da tutti gli appassionati di tennis e non. Il rematch della finale del Roland Garros di poco più di un mese prima. Negli ottavi di finale l’altoatesino si era trovato spalle al muro con Dimitrov. Poi lo sfortunatissimo epilogo per il bulgaro ha acceso qualcosa dentro il tre volte campione Slam, che ha messo in piedi due prove straordinarie contro Shelton e Djokovic. Più traballante Alcaraz, che ha concesso un set a Fritz, Struff, Rublev e due a Fognini al primo turno, ma nei momenti di massima concentrazione ha dimostrato il solito tennis a tratti incontenibile. Un percorso, quello di Sinner, riassunto, ai microfoni di SuperTennis, dal suo coach Simone Vagnozzi: “Noi abbiamo passato facilmente i primi turni, poi c’è stata una partita molto complicata con Grigor (Dimitrov, ndr), e in quell’occasione siamo stati fortunati, questo lo sappiamo, perché Jannik non era al 100%, però è stato bravo a cambiare un po’ l’inerzia del torneo. Dopo la partita è salito ancora di livello con Shelton, con Novak (Djokovic, ndr) ha fatto una bellissima partita, quindi siamo fiduciosi di poterne fare un’altra domenica”, ha aggiunto Vagnozzi. “Alcaraz arriva con tanta fiducia, con tante partite vinte consecutive. Ma Jannik ne ha vinte tante anche lui nell’ultimo periodo, quindi speriamo sia una bellissima partita. I miglioramenti ci sono stati, sta crescendo col servizio, nelle ultime due partite ha servito molto bene. Sarà cruciale servire bene, prendere in mano il gioco e avere dei punti gratuiti col servizio”, conclude l’allenatore dell’altoatesino.

PRIMA FINALE AI CHAMPIONSHIPS PER SINNER, I RECORD BATTUTI

Alla 23esima apparizione in uno Slam, Sinner ha già raggiunto tutte le finali Major. Cinque totali in carriera di cui due agli Australian Open, una al Roland Garros, una allo Us Open e una a Wimbledon.

Terzo italiano a raggiungere finale a Wimbledon (Berrettini 2021, Paolini 2024) Quinta finale Slam, staccato Pietrangeli a 4 Quarta finale Slam consecutiva, sesto giocatore nell’Era Open a riuscirci (Federer, Djokovic, Nadal, Agassi, Laver) Finale in tutti e quattro gli Slam, undicesimo giocatore nell’Era Open a riuscirci (Laver, Rosewall, Lendl, Edberg, Courier, Agassi, Federer, Nadal, Djokovic, Murray) Dal raggiungimento della prima finale Slam, è il giocatore più rapido ad aver centrato tutte e quattro le finali Major con soli sei Slam impiegati. Raggiunge tutte e quattro le finali Slam dopo 23 apparizioni nei Major in carriera. Terzo più veloce a riuscirci dopo Courier (19) e Agassi (22).

STESSA FINALE A ROLAND GARROS E WIMBLEDON DOPO 17 ANNI

Questa finale segna la prima rivincita della finale del Roland Garros a Wimbledon dai tempi di Federer contro Nadal nel 2008. Nella storia del tennis è successo solamente otto volte. Lo svizzero e lo spagnolo si affrontarono per tre anni consecutivi nelle finali dei due Slam a centro stagione (2006-2008. Quella di domani sarà la sfida tra i giocatori che hanno vinto 7 degli ultimi 8 Slam: un dominio che ha ridato splendore al tennis maschile .

1925: Lacoste vs Borotra

1928: Cochet vs Lacoste

1935: Perry vs Von Cramm

1936. Von Cramm vs Perry

1952: Drobny vs Sedgman

2006-2008: Federer vs Nadal

2025: Alcaraz vs Sinner

SINNER PER SFATARE IL TABÙ ALCARAZ

Il numero uno del mondo non batte il suo principale rivale da quasi due anni (Atp 500 Pechino 2023). Nel 2024 sono arrivate tre sconfitte, mentre nel 2025 altre due. Alcaraz è stato l’unico giocatore a riuscire a mettere in apprensione un Sinner apparso quasi invincibile nell’ultimo anno e mezzo.

Totale scontri: 12

Vittorie Alcaraz: 8

Vittorie Sinner: 4

Per superficie

Cemento: 5-2 per Alcaraz

Terra: 3-1 per Alcaraz

Erba 1-0 per Sinner

Negli Slam

Vittorie Alcaraz: 3

Vittorie Sinner: 1

Wimbledon 2022: vittoria Sinner (terzo turno)

US Open 2022: vittoria Alcaraz (quarti, 5 set)

Roland Garros 2024: vittoria Alcaraz (semifinale, 5 set)

Roland Garros 2025: finale epica vinta da Alcaraz (5 set, 5 h 29m)

Nelle finali

Vittorie Alcaraz: 3

Vittorie Sinner: 1

Atp 250 Umago 2022: vittoria Sinner

Atp 500 Pechino 2024: vittoria Alcaraz

Internazionali d’Italia 2025 : vittoria Alcaraz

Roland Garros 2025: vittoria Alcaraz

