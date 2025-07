Sinner torna in semifinale a Wimbledon, Djokovic ferma la corsa di Cobolli

Il numero 1 del mondo torna in semifinale all’All England Club. Djokovic fa fuori Cobolli e si giocherà un posto in finale con l’altoatesino

Jannik Sinner vince e convince nei quarti di finale della 138^ edizione di Wimbledon. Dopo l’infortunio al gomito destro e spavento nel match di ottavi con Dimitrov, il numero uno del mondo torna a esprimere il suo tennis stellare, nonostante un manicotto protettivo applicato sul braccio acciaccato, e liquida in tre set Ben Shelton. 7-6(2) 6-4 6-4 il punteggio in favore del tre volte campione Slam, partito a razzo nel primo parziale con due soli punti persi al servizio. Leggero calo dalla metà del secondo set, anche a causa di qualche fitta al braccio infortunato, ma sempre estrema lucidità nei momenti cardine dell’incontro. Due break sul 5-4, sia nel secondo che nel terzo parziale, e archiviata la pratica Shelton, autore nel complesso di una prestazione più che sufficiente. “Oggi con il servizio ero più sciolto e ho cercato più la precisione rispetto alla forza. Nel riscaldamento mi sono sentito abbastanza bene. Ora cercherò di riposare il più possibile il gomito ma, allo stesso tempo, non posso stare fermo una giornata intera. Oggi con la protezione mi sono sentito abbastanza bene. Su una palla steccata ho avuto una fitta, ma dopo poco è andata via”, le dichiarazioni dell’altoatesino in conferenza stampa. Fugati anche i dubbi sull’allenamento annullato di ieri: “Ho voluto provare lo stesso a giocare per testare il gomito con la fasciatura. Abbiamo scelto di allenarci indoor perché ho preferito non attirare troppo l’attenzione delle telecamere. Mi sono allenato per pochi minuti ad intensità bassa”. Sinner, alla seconda semifinale ai Championships, incontrerà venerdì Novak Djokovic in quella che sarà il rematch della semifinale del Roland Garros di poco più di un mese fa.

I NUMERI

Con la seconda semifinale in carriera a Wimbledon, Sinner:

diventa il tennista più giovane a spingersi fino in semifinale in quattro Slam consecutivi da Nadal nel 2009

da Nadal nel 2009 diventa il 12esimo giocatore nell’Era Open a raggiungere quattro semifinali Slam in fila, dopo Agassi, Becker, Courier, Djokovic, Federer, Laver, Lendl, McEnroe, Murray, Nadal e Roche

a raggiungere quattro semifinali Slam in fila, dopo Agassi, Becker, Courier, Djokovic, Federer, Laver, Lendl, McEnroe, Murray, Nadal e Roche diventa il primo italiano della storia a raggiungere in più di un’occasione la semifinale a Wimbledon. Una semifinale per Pietrangeli (1960), Berrettini (2021) e Musetti (2024)

a raggiungere in più di un’occasione la semifinale a Wimbledon. Una semifinale per Pietrangeli (1960), Berrettini (2021) e Musetti (2024) centra la settima semifinale Slam della carriera e si consolida al primo posto tra gli italiani in semifinale in un Major. Pietrangeli secondo a 5, seguito da Berrettini (3) e Panatta (3)

COBOLLI SI FERMA DI FRONTE A DJOKOVIC

Si ferma ai quarti di finale lo straordinario cammino di Flavio Cobolli. Dopo i successi su Zhukayev, Pinnington Jones, Mensik e Cilic, il tennista romano non può nulla di fronte a un infinito Novak Djokovic. Prova coraggiosa messa insieme dal nuovo numero 19 del mondo (da lunedì), che riesce anche a strappare un set al sette volte campione dei Championships. Sforzi che si sono poi fatti sentire nel prosieguo dell’incontro, con un inevitabile calo nei successivi tre parziali. Punteggio finale di 6-7(6) 6-2 7-5 6-4 in favore del serbo 24 volte campione Slam, che raggiunge la 14esima semifinale all’All England Club staccando Roger Federer (13) al primo posto di questa speciale classifica. “Ho giocato un gran match, anche se non è stato facile entrare sul Centre Court per la prima volta. Sono felice del torneo, del tennis espresso e della mia forma, anche se sono un po’ triste perché penso che un quinto set l’avrei meritato. Nel secondo set ho sentito un calo fisico. Nel terzo e quarto set è andata meglio”, le parole, in conferenza, di Cobolli, che esce dal Central Court senza rimorsi e con alle spalle la prima esperienza in carriera nella seconda settimana di uno Slam. Nel box del romano è spuntato anche Fabio Fognini. Il 38enne ligure, dopo aver annunciato il ritiro dal tennis giocato, sta seguendo da vicino il 23enne laziale. “Se sono qui è perché ho iniziato a vedere i suoi match in tv. Mi ha spinto a scegliere questo sport e spinto a credere nei miei sogni. È stato il mio idolo ed è una persona su cui posso fare affidamento. Se oggi il tennis italiano è in questo stato è anche grazie a Fabio”, chiosa Cobolli.

