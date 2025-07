Wimbledon 2025: Sinner express con Martinez, quarto ottavo di finale in fila ai Championships

Jannik Sinner domina Pedro Martínez e accede agli ottavi di Wimbledon 2025. Altra prova di forza del numero 1 del mondo, che ha superato lo spagnolo con il punteggio di 6-1, 6-3, 6-1 in meno di due ore. Il numero uno del mondo ha confermato il suo straordinario stato di forma, centrando l’accesso agli ottavi di finale del torneo londinese con una prestazione praticamente perfetta. Sinner ha messo a segno 11 ace, non ha mai perso il servizio e ha strappato il turno di battuta a Martínez ben sette volte. L’azzurro ha dominato il match dal primo game, approfittando anche dei problemi fisici dell’avversario, visibilmente limitato da un infortunio alla spalla che ha compromesso la sua resa al servizio. Il dominio dell’altoatesino è stato tale da consentirgli di eguagliare un primato storico: ha concesso solo 17 giochi nei primi tre turni, come Jan Kodeš nel 1972. Un dato che sottolinea quanto sia migliorato il rendimento di Sinner sull’erba. “Sto cercando di guardare solo dal mio lato della rete – sottolinea Sinner in conferenza stampa – e di non dare mai nulla per scontato. Su erba se non si è al 100% le cose possono complicarsi subito e si possono perdere set. Se non servo bene le cose si complicano”.

Il numero 1 del mondo ha dimostrato una rendimento in crescita costante a Wimbledon. Dopo la partecipazione del 2021, nel 2022 ha raggiunto i quarti di finale, nel 2023 è andato fino in semifinale, dove è stato fermato da Djokovic, e nel 2024 si è fermato ai quarti contro Medvedev, condizionato da un malessere generale.

QUARTO OTTAVO DI FINALE IN FILA A LONDRA, ORA DIMITROV

Con questa vittoria ha raggiunto per la quarta volta consecutiva la seconda settimana di Wimbledon, diventando il primo italiano a raggiungere gli ottavi di finale in un torneo dello Slam per ben 17 volte in carriera. “Sta andando tutto bene per ora. Mi sono preparato molto per questo torneo. Sto cercando anche di migliorare ancora su un paio di aspetti del mio gioco. Oggi avrei potuto cercare di più la via della rete, cosa che non ho fatto. Ci sono sempre piccole cose che cerco di migliorare e proverò a farlo nelle prossime sessioni di allenamento”, aggiunge, sempre in conferenza, Sinner.

L’obiettivo ora è raggiungere per la quarta volta consecutiva i quarti. Il prossimo ostacolo per l’azzurro sarà Grigor Dimitrov, che ha eliminato in tre set l’austriaco Sebastian Ofner. Sinner e Dimitrov si sono affrontati cinque volte, con un bilancio favorevole all’italiano di 4-1. Il primo incontro tra i due risale agli Internazionali d’Italia del 2020, dove Dimitrov prevalse in tre set. Questo match segnò l’inizio della loro rivalità, con l’azzurro ancora agli esordi nel circuito maggiore. Sarà il primo incontro su erba tra i due.

Leggi anche: