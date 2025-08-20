Oggi il primo allenamento agli Us Open per Jannik Sinner con Comesana. Musetti si allena con Alcaraz

A che ora e come seguire in diretta giovedì 21 agosto il primo allenamento a New York di Jannik Sinner in vista degli Us Open 2025. “Un paio di giorni di riposo”, così aveva detto il numero uno al mondo dopo il ritiro nella finale di Cincinnati. Ed effettivamente il campione in carica è pronto a tornare in campo giovedì per tirare i primi colpi in quel di Flushing Meadows verso l’ultimo Slam stagionale. Il tennista italiano avrà dall’altro lato della rete l’argentino Francisco Comesana per un’ora di allenamento dalle 17:00 alle 18:00 sul Practice Court 1 e a seguire dalle 18:00 alle 19:00 italiane sull’Arthur Ashe.

ALLENAMENTO MUSETTI-ALCARAZ

Ma nel corso della giornata di giovedì gli occhi saranno puntati anche sull’ora di lavoro che hanno in programma insieme Lorenzo Musetti e Carlos Alcaraz. A partire dalle 17:00 italiane i due giocheranno sull’Arthur Ashe e poi alle 18:00 si sposteranno sul Practice Court 2. Per entrambi, in ogni caso, non si tratterà del battesimo annuale sui campi di Flushing Meadows, avendo disputato già il doppio misto nei giorni scorsi.

COME VEDERE GLI ALLENAMENTI IN DIRETTA

L’ora di allenamento prevista sull’Arthur Ashe sia per Sinner che per Musetti non è coperta dalle telecamere, ma le sessioni sul Practice Court 1 e 2 potranno essere seguite in diretta streaming sul sito ufficiale del torneo. Entrambi i campi sono tra i cinque coperti dalle telecamere a questo link.