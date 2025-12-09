Australian Open 2026, le entry list: undici italiani in tabellone. Sinner e Paolini guidano la truppa azzurra

Prosegue il conto alla rovescia verso il primo Slam della nuova stagione. Rese note e ufficializzate le Entry List del tabellone maschile e femminile dell’Australian Open 2026. Folta rappresentanza italiana con ben undici tennisti già sicuri di un posto nel main draw: nove nel maschile e due nel femminile. A guidare la truppa azzurra Jannik Sinner (numero 2 del seeding nel tabellone maschile) e Jasmine Paolini (numero 8 del tabellone femminile).

NARDI SÌ, BRONZETTI NO

Tra gli italiani in tabellone, presente anche Luca Nardi: il pesarese, scivolato fuori dalla top 100, può infatti contare sulla posizione 87 dello scorso 17 novembre, termine temporale ultimo di riferimento. Chi non potrà invece accedere direttamente al main draw è Lucia Bronzetti: la riminese è infatti uscita dalla top 100 dopo oltre due anni di permanenza.

SI RIVEDE KOKKINAKIS

Dalla sconfitta contro Jack Draper all’Australian Open 2025 al ritorno in campo all’Australian Open 2026. Dopo il serio problema al muscolo del pettorale che lo ha tenuto a lungo lontano dai campi da gioco, Thanasi Kokkinakis entra in tabellone usufruendo del ranking protetto. Medesima scelta anche per Juncheng Shangh (N^56), Zhizhen Zhang (N^60) ed Emil Ruusuvuori (N^83).

GLI ASSENTI

Tra gli uomini l’unico assente è il lungodegente Holger Rune, che ne avrà ancora per diversi mesi dopo la rottura del tendine d’achille patita nel mese di ottobre. In campo femminile non risultano invece iscritte Danielle Collins e Ons Jabeur, quest’ultima in attesa del suo primogenito.

ITALIANI AL VIA NEL TABELLONE MASCHILE

2 Jannik Sinner

8 Lorenzo Musetti

22 Flavio Cobolli

26 Luciano Darderi

39 Lorenzo Sonego

56 Matteo Berrettini

63 Matteo Arnaldi

74 Mattia Bellucci

87 Luca Nardi

ITALIANE AL VIA NEL TABELLONE FEMMINILE

8 Jasmine Paolini

81 Elisabetta Cocciaretto