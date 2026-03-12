Entry List Wta Linz 2026: partecipanti ed italiane presenti

L’entry list e le partecipanti del torneo Wta 500 di Linz 2026, in programma dal 6 al 12 aprile sui campi in terra indoor. Prende ufficialmente il via la stagione sul rosso europeo anche per il circuito femminile e lo fa con un torneo che cambia rispetto al suo recente passato. Storico evento sul veloce indoor del calendario, ora nella cittadina austriaca si giocherà ad aprile e sui campi lenti. Di seguito l’entry list completa dell’edizione 2026 del torneo Wta 500 di Linz.
ENTRY LIST WTA LINZ 2026
1 EKATERINA ALEXANDROVA 11
2 CLARA TAUSON (DEN) 17
3 LIUDMILA SAMSONOVA 19
4 EMMA RADUCANU (GBR) 24
5 EMMA NAVARRO (USA) 25
6 JELENA OSTAPENKO (LAT) 26
7 ALEXANDRA EALA (PHI) 32
8 JAQUELINE CRISTIAN (ROU) 35
9 SORANA CIRSTEA (ROU) 38
10 SARA BEJLEK (CZE) 40
11 KAROLINA PLISKOVA(CZE) PR40
12 ANN LI (USA) 41
13 MARKETA VONDROUSOVA (CZE) 46
14 DAYANA YASTREMSKA (UKR) 52
15 BARBORA KREJCIKOVA (CZE) 53
16 ANTONIA RUZIC (CRO) 57
17 TATJANA MARIA (GER) 59
18 DARIA KASATKINA (AUS) 60
19 SHUAI ZHANG (CHN) 62