Masters 1000 Indian Wells 2026: punto pazzesco tra Draper e Djokovic (VIDEO)

La partita tra Jack Draper e Novak Djokovic è stata assolutamente fantastica, senza dubbio una delle migliori di questo 2026. C’è un punto in particolare che rappresenta al meglio quello che è stato questo match: potenza, fatica e anche un pizzico di spettacolo per la gioia dei tifosi presenti e degli spettatori a casa.

Siamo nel primo game del terzo set, servizio per Nole sul 30-30. Il serbo spinge sul dritto del britannico che, costretto a difendersi, gioca corto. Djokovic ne approfitta, sale a rete e prova a chiudere il punto, ma Draper ne esce con un fantastico pallonetto di rovescio che rispedisce sulla linea di fondo il n.3 del mondo. Dopo qualche colpo di assestamento, il britannico esegue prima una smorzata di dritto, poi un lob e, infine, un’altra palla corta, di rovescio questa volta. Il serbo, come se non facesse 39 anni tra due mesi, recupera tutto e chiude il punto con una contro-smorzata di rovescio che si appoggia sul nastro prima di atterrare vicino alla riga laterale.

Djokovic stremato cade a terra, con il pubblico californiano in visibilio dopo aver assistito a uno scambio di livello assoluto.