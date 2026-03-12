Masters 1000 Indian Wells 2026, Draper è tornato: batte in rimonta Djokovic e vola ai quarti

Jack Draper supera in rimonta Novak Djokovic agli ottavi di finale del Masters 1000 di Indian Wells 2026 in uno dei match più belli e intensi di questo 2026. 4-6 6-4 7-6(5) in 2 ore e 35 minuti di gioco per il numero 14 del mondo che tira fuori una prestazione fantastica, dimostrando una tenuta fisica di altissimo livello per un giocatore rientrante da un lungo infortunio e con sole 5 partite sulle spalle. Nona vittoria consecutiva per il britannico nel deserto californiano, vincitore della passata edizione. Merito anche di un ottimo rendimento al servizio: 73% per quanto concerne i punti conquistati con la prima e ben 13 ace messi a referto. Qualche rammarico, forse, per il 24 volte campione Slam che conclude la partita con più punti vinti del suo avversario (99 a 98), ma può ritenersi più che soddisfatto per il torneo disputato e il livello espresso, soprattutto in questa sfida.

Ai quarti di finale Draper affronterà il russo Daniil Medvedev, finalista nel deserto californiano nel 2023 e nel 2024, uscito sconfitto in entrambe le occasioni per mano di Carlos Alcaraz. L’unico precedente tra i due risale al 2024, quando al secondo turno degli Internazionali d’Italia a Roma il moscovita vinse con il punteggio di 7-5 6-4.

La partita

Nel primo set i due giocatori sono perfetti al servizio e non concedono alcuna chance all’avversario. Nel decimo game Nole alza il livello in risposta: si conquista 3 palle break e alla seconda capitalizza per vincere il primo parziale 6-4.

In apertura di secondo set il britannico entra con la testa giusta e ottiene il break. La risposta dell’ex n.1 al mondo arriva nel sesto gioco: break e parità ristabilita. Sul punteggio di 4-3 in favore di Nole, Draper accelera: mantiene il servizio ai vantaggi nell’ottavo game, poi breakka a 0 e nel decimo game, ancora ai vantaggi, annulla una palla break per portarsi a casa il secondo parziale 6-4.

Il terzo e decisivo set si apre con Djokovic al servizio, costretto a difendersi ai vantaggi e ad annullare una chance di break per mantenere la battuta. Nel terzo gioco il londinese ottiene il terzo break della sua partita e poi, sul punteggio di 5-4, si ritrova a servire per il match. Nole però non si arrende e strappa il servizio all’avversario. Si va al tie-break: si gioca punto a punto e a prevalere per 7 punti a 5 è Draper, che vola ai quarti di finale del torneo californiano.