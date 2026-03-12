WTA 1000 Indian Wells 2026: Errani/Paolini in semifinale, battute Guo/Mladenovic

Grande vittoria in rimonta per la coppia Sara Errani-Jasmine Paolini: battute la cinese Hanyu Guo e la francese Kristina Mladenovic ai quarti di finale del WTA 1000 di Indian Wells 2026. Le teste di serie numero 1 del seeding volano in semifinale con il punteggio di 4-6 7-5 10-6 in un’ora e 47 minuti di partita. Le azzurre sono in cerca di riscatto dopo l’uscita al primo turno nel 1000 di Dubai e, più in generale, un 2026 fino a questo momento piuttosto complicato.

Nel prossimo turno affronteranno il duo formato dalla ceca Katerina Siniakova e la statunitense Taylor Townsend, teste di serie numero 3 del torneo, che non hanno lasciato nemmeno un set per strada nelle 3 partite precedenti.

La partita

Il match parte subito forte: break in apertura per la cinese e la francese e controbreak immediato messo a segno dalle azzurre. Passaggio a vuoto nel settimo game per le teste di serie n.1 che perdono a 0 il turno di battuta. La coppia Guo-Mladenovic non trema e nel decimo game chiude il parziale 6-4.

Nel secondo set la partita cambia totalmente faccia. Su 12 game giocati, sono ben 9 i break ottenuti dalle due coppie. Sul 5-4, Guo e Mladenovic servono per il match, ma Errani e Paolini accelerano: conquistano il break, tengono la battuta e nel dodicesimo game piazzano l’allungo decisivo per vincere il parziale 7-5.

La partita si decide al super tie-break. Le azzurre si portano in vantaggio 4-1, ma subiscono la rimonta della avversarie che volano sul 5-4. Sara e “Jas” non ci stanno e vincono 6 dei successivi 7 punti giocati per archiviare la pratica Guo-Mladenovic con il punteggio di 10-6 e accedere in semifinale.