WTA 1000 Dubai 2026: Pegula trionfa in finale, Svitolina battuta in due set

Nell’atto conclusivo del torneo, Jessica Pegula supera Elina Svitolina 6-2 6-4 in un’ora e tredici minuti, conquistando il WTA 1000 di Dubai. Incontro che non è, quasi, mai stato in discussione, con la statunitense in giornata di grazia a tutti gli effetti. Si tratta del decimo titolo in carriera e, più nello specifico, del quarto trionfo a livello 1000, ad un anno e mezzo dall’ultima volta.

Saldamente al quinto posto nel ranking mondiale, alla classe ’94 manca solo un grande acuto nei tornei major per attestare il proprio status da giocatrice di livello altissimo.

La partita

Sin dal primo quindici Pegula prende in mano il match, conquistando due break nei primi tre giochi della sfida. Un piccolo passaggio a vuoto, in cui cede la battuta, non costa caro alla statunitense, che conquista agilmente il primo set.

Nel secondo parziale, la finalista a US Open 2024 sfrutta la prima chance per strappare il servizio a Svitolina e, nonostante abbia numerose occasioni per archiviare la pratica più velocemente, mantiene il proprio turno di battuta fino alla fine.