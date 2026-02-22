Finale Korda-Paul in tv: data, orario ATP 250 Delray Beach 2026

All’ATP 250 di Delray Beach arrivano in finale Sebastian Korda e Tommy Paul. Il primo è giunto alla finale dopo aver superato Flavio Cobolli 7-6(1) 6-1 in semifinale. Il secondo ha superato in rimonta Learner Tien nel derby a stelle e strisce per 4-6 6-4 6-3. I precendenti tra Paul e Korda sono in vantaggio per Korda di 4-2.

PAUL-KORDA IN TV: DATA E ORARIO

Il match tra Tommy Paul e Sebastian Korda, valido per la finale sul cemento outdoor di Delray Beach, andrà in scena domenica 22 febbraio, non prima delle 22:00 (orario italiano). La partita sarà visibile in diretta tv sui canali SkySport e in streaming su SkyGo e NOW.