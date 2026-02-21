Qualificazioni ATP Santiago 2026: Pellegrino approda al turno decisivo

Buona la prima per Andrea Pellegrino nelle qualificazioni dell’ATP 250 di Santiago 2026. Sulla terra rossa in Cile, l’azzurro ha sconfitto con il punteggio di 6-3 6-4 il beniamino di casa Nicolas Villalon, numero 985 ATP e in tabellone grazie a una wild card. Un break per set ha fatto la differenza per il tennista di Bisceglie, che non ha mai perso la battuta e si è qualificato per il turno decisivo. Se la vedrà contro il colombiano Daniel Galan, numero 184 ATP. 2-2 i precedenti, tutti a livello Challenger sulla terra battuta.