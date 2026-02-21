Tabellone ATP 250 Santiago 2026: presenti Darderi, Berrettini e Passaro

Pubblicato il tabellone principale dell’ATP 250 di Santiago 2026, in programma sulla terra rossa in Cile dal 23 febbraio al 1° marzo. Nell’ultimo torneo della gira sudamericana il campo di partecipanti è pressoché identico a quello degli eventi di Buenos Aires e Rio. L’argentino Francisco Cerundolo guida il seeding, seguito dall’azzurro Luciano Darderi. Al via anche Matteo Berrettini e Francesco Passaro.
TABELLONE ATP SANTIAGO 2026
(1) F. Cerundolo bye
Moller vs Burruchaga
(WC) Passaro vs Q
Nava vs (6) Berrettini
(4) Ugo Carabelli bye
Lajovic vs Hanfmann
(WC) Jarry vs Q
(WC) Soto vs (5) Etcheverry
(8) Tabilo vs Barrios Vera
Tirante vs Buse
J.M. Cerundolo vs Garin
(3) Baez bye
(7) Comesana vs Martinez
Q vs Q
Navone vs Kopriva
(2) Darderi bye