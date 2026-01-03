Tabellone WTA 250 Auckland 2026: Cocciaretto trova Parks, esordio contro Linette per Venus Williams

Sorteggiato il tabellone principale del WTA 250 di Auckland 2026, torneo in programma dal 5 all’11 gennaio. Una sola italiana al via: Elisabetta Cocciaretto che nel primo turno della parte bassa dovrà vedersela contro l’americana Alicya Parks. Incrocio molto interessante per l’azzurra che al secondo turno potrebbe trovare niente meno che Venus Williams impegnata contro la polacca Magda Linette. A guidare il seeding sarà l’ucraina Elina Svitolina, testa di serie numero 2 la statunitense Emma Navarro.
IL TABELLONE COMPLETO
PARTE ALTA
Svitolina (1) – Gracheva
Boulter – (Q)
Barry – Seidel
Kartal – Tjen (6)
Jovic (3) – (Q)
Udvardy – Bejlek
(Q) – (Q)
(Q) – Stearns (8)
PARTE BASSA
Linette (5) – V. Williams
Parks – Cocciaretto
Osorio – Marcinko
Vekic – Eala (4)
Wang (7) – McNally
Stephens – Zarazura
(Q) – Grabher
Jones – Navarro (2)