Tabellone WTA 250 Auckland 2026: Cocciaretto trova Parks, esordio contro Linette per Venus Williams

Elisabetta Cocciaretto - Foto Adelchi Fioriti/FITP
Elisabetta Cocciaretto - Foto Adelchi Fioriti/FITP

Sorteggiato il tabellone principale del WTA 250 di Auckland 2026, torneo in programma dal 5 all’11 gennaio. Una sola italiana al via: Elisabetta Cocciaretto che nel primo turno della parte bassa dovrà vedersela contro l’americana Alicya Parks. Incrocio molto interessante per l’azzurra che al secondo turno potrebbe trovare niente meno che Venus Williams impegnata contro la polacca Magda Linette. A guidare il seeding sarà l’ucraina Elina Svitolina, testa di serie numero 2 la statunitense Emma Navarro.

IL TABELLONE COMPLETO

PARTE ALTA

Svitolina (1) – Gracheva
Boulter – (Q)

Barry – Seidel
Kartal – Tjen (6)

Jovic (3) – (Q)
Udvardy – Bejlek

(Q) – (Q)
(Q) – Stearns (8)

PARTE BASSA

Linette (5) – V. Williams
Parks – Cocciaretto

Osorio – Marcinko
Vekic – Eala (4)

Wang (7) – McNally
Stephens – Zarazura

(Q) – Grabher
Jones – Navarro (2)

