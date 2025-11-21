Coppa Davis 2025, Volandri: “Cobolli straordinario, orgoglioso di questi ragazzi”

Filippo Volandri ha commentato a caldo ai microfoni di SuperTennis la terza finale consecutiva di Coppa Davis che l’Italia ha raggiunto. Il successo di Matteo Berrettini ai danni di Raphael Collignon ha messo in discesa la sfida contro il Belgio, ma a prendersi la scena è stato Flavio Cobolli, vittorioso su Zizou Bergs al tie-break del terzo set dopo una battaglia di tre ore.

“Non ho mai visto nulla del genere, avrei sofferto meno giocandola questa partita. Quello che ha fatto Flavio è stato straordinario, in un altro contesto non avremmo visto una partita del genere da parte di entrambi. Flavio oggi ci ha messo il cuore e quando mancava energia c’è stata la spinta di un pubblico straordinario” ha dichiarato il capitano azzurro.

“Nel nostro abbraccio c’era quello per cui abbiamo lavorato per tutto l’anno, sono orgoglioso di questi ragazzi straordinari – ha aggiunto Volandri – La terza finale consecutiva significa che stiamo lavorando bene, vogliamo rimanere ai vertici di questa competizione. Per qualche ora ci godremo questo risultato poi testa alla finale“. In vista dell’atto conclusivo, infine: “Domani guarderemo l’altra semifinale, la studieremo e poi domenica ci metteremo il cuore”.